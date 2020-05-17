Президент Трамп розповів про нову загадкову "супер-дупер ракету" в арсеналі США

Президент Трамп похвалився новою загадковою військовою одиницею, яка може рухатись значно швидше за всі існуючі в арсеналі США ракети.

“Ми створюємо зараз надзвичайне військове обладнання на небаченому донині рівні. У нас немає вибору. Ми мусимо це робити, маючи неприятелів, які у нас є. У нас є те, що я називаю супер-дупер ракета. І я чув, що вона в 17 разів швидша за все, що у нас наразі є в наявності”, - сказав президент Дональд Трамп.

Його заява пролунала у п'ятницю в Білому домі під час підписання Прокламації до Дня вшанування Збройних сил у 2020 році.

Під час церемонії адміністрація президента також презентувала прапор новітніх військ країни - космічних збройних сил. Вперше за 72 роки у США з'явився новий військовий прапор.

“Космос - це майбутнє, і в сенсі оборони, і в сенсі нападу, і багатьох інших речей”, - заявив Трамп. “І з того, що я чую, і про що мені звітують, ми вже є лідерами у космосі”.

Коли журналісти запитали у прес-служби Пентагону про нову “супер-дупер ракету” під час телефонної прес-конференції, їм порадили звернутись до Білого дому.

Пізніше у п'ятницю речник Пентагону Джонатан Гоффман у Твіттері написав: “Міністерство оборони працює над розробкою низки гіперзвукових ракет, щоб протистояти нашим противникам”.

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