Президент Зеленський поговорив із Путіним про загострення на Донбасі

Президент України мав телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це пан Зеленський повідомив на брифінгу після екстреної наради із керівництвом силових відомств країни. За словами президента України, необхідність термінової розмови була викликана загостренням ситуації на Сході, де напередодні внаслідок порушення бойовиками умов перемир'я загинуло четверо бійців ЗСУ.

Володимир Зеленський заявив, що закликав Володимира Путіна вплинути на бойовиків на Донбасі, щоб переконати їх дотримуватися умов перемир'я. «Терміново подзвонив йому і сказав, що це не наближає нас до миру. Дуже прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», – повідомив президент.

Потрібно невідкладно, у найближчий час зустрітися з лідерами Нормандської четвірки. Подивитись одне одному в очі. І припинити цю війну

Крім того українська сторона поставила питання про необхідність негайної зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки. «Потрібно невідкладно, у найближчий час зустрітися з лідерами Нормандської четвірки. Подивитись одне одному в очі. І припинити цю війну», – наголосив Володимир Зеленський. Під час брифінгу Володимир Зеленський не сказав, якою була відповідь президента Росії на його пропозиції і закликав дочекатися офіційного повідомлення.

Напередодні пан Зеленський закликав лідерів країн-членів так званої "Нормандської четвірки" зустрітися, щоб обговорити питання врегулювання ситуації на Донбасі,