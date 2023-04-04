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Президент України Зеленський відвідає Польщу та виступить у центрі Варшави
Президент України Володимир Зеленський планує одноденний офіційний візит до Польщі у середу.
Сам візит та зокрема виступ Зеленського у центрі Варшави офіційно підтвердили у Польщі, - інформує агенція Франс Пресс. Раніше з часу початку повномасштабної війни про поїздки українського президента за кордон (до Вашингтона, Лондона, Парижа, Брюсселя та польського Жешува) не повідомлялося заздалегідь.
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У ексклюзивному коментарі Голосу Америки речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна повідомив про високі очікування від візиту: “Це важливий і дуже насичений візит [...] І це дуже важливий жест ... та символічне підтвердження братерства між поляками та українцями, яке є фактом після року війни”.
Лукаш Ясіна додав, що очікує чудової атмосфери у Варшаві під час візиту Зеленського. “Нам також потрібен цей візит, - розповів Ясіна Голосу Америки, - щоб підкреслити, наскільки важливим став наш союз, щоб показати, що наші відносини є найкращими в історії в більшості аспектів, що Польща є союзником України, а Україна є союзником Польщі. І деякі дрібні проблеми, як питання сільського господарства, ракети, яка впала на території мого округу, деякі досі не вирішені історичні питання не зруйнують загальної картини, яка є найбільшим успіхом в нашій історії”.
Очікується, що Зеленський з дружиною також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою і з українцями, які проживають у Польщі.
Також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
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Аналіз. Коаліція переможців на виборах в Болгарії посилила б підтримку України, але її створення не гарантовано
Коаліція двох партій ГЕРБ-СДС на чолі з колишнім прем'єр-міністром Болгарії Бойко Бориссовим попередньо перемогла на дострокових парламентських виборах в Болгарії з 26,51% голосів, оголосила Центральна виборча комісія країни на своєму веб-сайті, базуючись на 100 відсотках протоколів, опрацьованих обласними виборчими комісіями. На другому місці коаліція "Продовження змін" - "Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) з 24,54%. «Відродження» з 14,15% голосів посідає третє місце, випереджаючи ДПС, яка отримала 13,72% підтримки, і Болгарську соціалістичну партію, спадкоємицю Болгарської комуністичної партії, з історично низькими 8,94%.
«Найбільшою невдачею стало те, що проросійська партія «Відродження» піднялася на третє місце, набравши на 5 відсотків більше ніж минулого року. Це збільшить вплив Москви в Болгарії та потенційно посилить заклики до мирного врегулювання війни Росії проти України на користь бажаного Кремлем розділу України», – сказала Маргарита Асенова, аналітикиня Фонду Джеймстаун, вашингтонської дослідницької установи.
Водночас обидва ймовірні переможці поділяють проєвропейські, пронатівські позиції та сильну підтримку України. За часів уряду Петкова, як писав Голос Америки, болгарська зброя почала надходили в Україну через посередників ще з квітня 2022 року. У листопаді минулого року «Продовження змін» та ГЕРБ проголосували в парламенті за надання Україні військової допомоги.
У вівторок коаліція ПП-ДБ обговорює свої наступні кроки, про які планує оголосити на прес-брифінгу. Керівництво ГЕРБ вирішило мовчати до четверга, коли ЦВК має оголосити остаточні результати, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода. Президент Болгарії Румен Радев, як повідомляє Радіо Свобода, закликав сторони якомога швидше приступити до коаліційних переговорів.
Голосуючи на виборчій дільниці, Бориссов заявив, що єдиним виходом з політичної кризи в країні є стабільний уряд.
"З цією жахливою війною в Україні, з цим перерозподілом світу і всього ланцюжка поставок ми дуже чітко повинні стояти на боці демократичного світу", - сказав Бориссов, повідомляє Associated Press. Бойко Бориссов обіймав посаду прем’єр-міністра Болгарії у 2009 – 2021 роках.
Петков, який, як він розповів раніше в інтерв'ю Голосу Америки, закликав лідерів ЄС запровадити найжорсткіші санкції проти Росії в перші дні повномасштабного вторгнення, також підкреслював свою проєвропейську позицію під час голосування.
"Я голосував за нормальне європейське життя, нормальний європейський уряд, нормальні європейські дороги, нормальну європейську охорону здоров'я, нормальну європейську освіту", - сказав він, повідомляє Associated Press. Петков очолював болгарський уряд, сформований коаліцією чотирьох партій з грудня 2021 року по серпень 2022 року.
Коаліція, створена лише із двох політичних сил, обидві з яких мають проукраїнську позицію, говорять експерти, означатиме більш стійку підтримку Україні. Уряд Кирила Петкова, натомість, включав Соціалістичну партію, яка виступала проти надання Україні зброї.
Втім, не дивлячись на схожість політичних позицій, створення коаліції між двома політичними силами не є даністю, кажуть експерти.
«За останній рік накопичилося багато ворожнечі, аж до того, що офіційною політичною стратегією стало заперечення будь-якої можливості майбутньої співпраці», — каже Христо Панчугов, доцент Нового болгарського університету, у коментарі Голосу Америки.
ПП та її союзник Демократична Болгарія пообіцяли ніколи не співпрацювати з ГЕРБ та її лідером, звинувативши партію та її лідера у поширеній корупції за часів роботи уряду Бориссова – звинувачення, яке колишній прем`єр відкидає.
«Навіть незначна співпраця щодо спільних політичних позицій буде надзвичайно важкою. До того ж наближаються місцеві вибори восени - партії ще більше вагатимуться щодо партнерства, яке може призвести до втрати підтримки виборців», — каже Панчугов.
Однак сильні результати проросійських партій на цих виборах, каже Асенова, можуть змусити двох ймовірних переможців співпрацювати та сформувати стабільну двопартійну коаліцію.
«Для ГЕРБ і ПП це буде історичний шанс повернути країні місце та роль в Європі та НАТО, а також відмитися від ганебної проросійської риторики, коли жорстка геноцидна війна Москви проти незалежної України триває», – каже вона.
Огнян Мінчев, професор політології Софійського університету в Болгарії вказує на інші впливи, які штовхають обидві політичні сили до створення коаліції. Перший йде від звичайних болгар, яким "вже набрид так званий тимчасовий уряд президента, який в багатьох важливих аспектах практично не керував", каже він.
"По-друге, існує значний тиск з боку партнерів Болгарії в Європейському Союзі і НАТО щодо створення парламентської більшості та нормального функціонального уряду, оскільки є багато питань, які Болгарія має вирішувати окремо та разом зі своїми союзниками в контексті нагальних європейських і світових подій", – каже Мінчев.
По-третє, дослідник вважає, що обидві політичні сили виграють від приєднання до урядової коаліції: ГЕРБ це дозволить відновити свою легітимність після масових протестів 2020 року в Болгарії проти корупції уряду Бориссова. Це також допомогло б політичній силі Петкова зберегти електоральну підтримку, яка знизилася протягом останніх трьох виборчих циклів.
Якщо дві провідні сили не зможуть сформувати коаліцію, президент Румен Радев призначить новий тимчасовий уряд і чергові національні вибори. Більшу частину останніх двох років, за винятком семимісячного уряду Петкова, Болгарією керували технократичні тимчасові уряди.
Президента вважають дружнім до Росії. Експерти вказують на його спротив відправці військової допомоги Україні.
«Він використовував прогалини в законодавчих рішеннях, щоб обмежити чи зменшити підтримку України», — каже Панчугов.
"Він навіть проігнорував рішення парламенту про це. Так що ще півроку ми побачимо теж саме, не лише відносно політики щодо України у війні, яка там триває, а й у зовнішній політиці, оборонній політиці, переозброєнні та модернізація болгарської армії", - каже Ассенова.
Вона зазначає, що президент, чия роль, згідно з Конституцією, переважно церемоніальна, протягом останніх двох років ухвалював більшість зовнішньополітичних та оборонних рішень.
Тривала політична криза, пише Reuters, також змусила Болгарію відкласти приєднання до єврозони, затвердження законопроекту про бюджет на 2023 рік і завадила можливості країни отримати доступ до фондів ЄС для відновлення після пандемії.
Цієї неділі болгарські виборці пішли на виборчі дільниці вп’яте за два роки; низька явка, за оцінками, 40 відсотків, може свідчити про їхнє розчарування політиками.
У цьому звіті використано інформацію AP, Reuters і RFE/RL.
- Голос Америки
Наслідки справи проти Дональда Трампа для політичної системи США - експерти
Висунення звинувачень проти колишнього президента Дональда Трампа викликало дебати щодо того, якими будуть наслідки цієї справи для політичної системи країни. Деякі республіканці попереджають, що обвинувачення проти колишнього президента Трампа створює небезпечний прецедент, який знизить планку для майбутніх переслідувань та поставить країну на небезпечну слизьку дорогу.
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«Я вважаю, що це жахливий прецедент для країни. Я думаю, що це погано для Америки, погано для Республіканської партії і погано для політичної системи в нашій країні. Якщо почати рухатись цим шляхом, не можна повернути назад», – цитує видання The Hill Віна Вебера стратега і колишнього члена керівництва Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США. «Ми побачимо політичні переслідування, деякі з них з поважних причин, деякі з них заради просування прокурорської кар’єри. Але все це шкодить Америці та нашому політичному процесу», – додав він.
Ми побачимо політичні переслідування, деякі з них з поважних причин, деякі з них заради просування прокурорської кар’єри. Але все це шкодить Америці та нашому політичному процесВін Вебер, стратег республіканської партії
Інші оглядачі заперечують ці твердження, стверджуючи, що ніхто не стоїть вище закону, незалежно від того, чи служив він в Овальному кабінеті. І цей принцип чітко закріплений у Конституції США, сказав в інтерв'ю Голосу Америки професор права Університету Джорджа Вашингтона Пол Шифф Берман.
«Дуже важливий момент в нашій конституційній системі - це те, що президенти - не королі, закон - це король. Ідея в тому, що президент має підпорядковуватися закону. І в цьому випадку ми маємо кримінальне переслідування, обвинувальний висновок, який винесло велике журі присяжних. І це журі - це просто звичайні громадяни, які дійшли висновку, що є достатньо доказів, що колишній президент дійсно порушив закон. І якщо ми віримо, що президент не над законом, це саме те, що має відбуватися».
Дуже важливий момент в нашій конституційній системі - це те, що президенти - не королі, закон - це король...І якщо ми віримо, що президент не над законом, це саме те, що має відбуватися.Пол Шифф Берман, професор права Університету Джорджа Вашингтона
Натомість Він Вебер каже, що завжди знайдуться охочі вести політичні переслідування попередньої адміністрації, і дуже важливо мати механізм захисту урядової системи.
«У цій величезній нашій країні є люди, які мають менш ніж чесні мотиви, і треба, щоб їх гальмували правила, які ми встановили, неформальні правила, розроблені для захисту всієї системи», — сказав він. «Як тільки ця стіна прецеденту буде зруйнована, ми матимемо людей по всій країні, які знайдуть причини для участі в політичних переслідуваннях», — додав він, зазначивши, що дехто в опозиції говорить про можливість висунення звинувачень проти президента Байдена або його сина Гантера після того, як він залишить посаду.
Втім, професор Пол Шифф Берман вказує, що у справі Дональда Трампа не йдеться про порушення справи адміністрацією проти своїх попередників.
«Завжди є занепокоєння, що нова президентська адміністрація, яка отримує владу, буде переслідувати попередню адміністрацію, і цьому не буде кінця і краю, і це може дестабілізувати країну. Але у цьому випадку, не уряд розпочинає справу проти попередньої адміністрації. Це штат Нью-Йорк, що є абсолютно іншим суб'єктом, який веде справу. І велике журі, прості громадяни, а не прокурор, який вирішує передати справу до суду», - каже він.
Висунення обвинувачень проти колишнього президента відбувається на тлі президентських перегонів 2024, в який він, пропри юридичні проблеми, продовжує брати участь. Коментуючи висунення проти нього звинувачень, Дональд Трамп, заявив, що це «полювання на відьом, яке вдарить по Джо Байдену».
Професор Університету Пенсильванії Браян Роузенвальд, який поспілкувався з мовною службою Голосу Америки Урду, не погоджується, що ця справа зашкодить Джо Байдену: «Це не може мати негативних наслідків для Джо Байдена. Джо Байден тут нічого не зробив. Це не має нічого спільного з ним. Білий дім навіть не коментував це. Але я вважаю, що Трамп і правий, і помиляється. Він правий у тому, що це допоможе йому на праймеріз [висунення кандидатів від партій на президентські вибори]. Попереднє опитування, яке ми бачили сьогодні, показало, що це дало йому поштовх у зборі коштів у партії, яка переповнена наріканнями. Це просто дає їм ще щось, через що можна гніватись. Вони бачать еліту. Вони бачать, що істеблішмент націлений на хлопця, якого вони вважають своїм чемпіоном. І багато в чому це схоже на напад на них самих. І тому вони гуртуються навколо нього».
Дональд Трамп має дуже пристрасну базу, зазначає професор Роузенвальд, але разом з тим, вона не достатньо велика, щоб виграти загальні вибори, що показав 2020 рік.
Незалежно від результату, сам факт звинувачення Трампа, матиме великі наслідки для політичного майбутнього США, кажуть експерти.
«Щоразу, коли в політиці переступають поріг, це передує іншій межі, яку потрібно переступити. Коли порушується політичне табу, стає легше зробити це вдруге. Прецедент є», – каже Росс К. Бейкер, професор політології з Ратгерського університету.
Разом з тим, він додає, що справа прокурора Мангеттену Елвіна Брегга, який виступив із звинуваченнями проти Трампа в теперішній справі, виглядає слабшою, ніж звинувачення, які можуть висунути спеціальний прокурор Міністерства юстиції Джек Сміт і окружний прокурор округу Фултон Джорджії Фані Вілліс.
«Я думаю, що було б краще, якби прецедент був сильнішим. Місцеві окружні прокурори не повинні мати повноважень висувати звинувачення президентам», – сказав він.
Бейкер додав, що звинувачення проти Трампа, пов’язаних із його можливою роллю в підбурюванні нападу на Капітолій 6 січня 2021 року та його можливої участі в спробі підірвати результати виборів у Джорджії у 2020 році, мають "більше ваги", ніж справа Брегга.
- Голос Америки
Пентагон оголосив новий пакет допомоги на суму 2,6 мільярда доларів
США нададуть військову допомогу на суму 2,6 мільярда доларів для України, повідомив Пентагон у вівторок. Новий пакет оборонної допомоги включає три радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози, які Україна потребуватиме для того, щоб розпочати весняний наступ проти вторгнення Росії.
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«Ця нова безпекова допомога дозволить Україні продовжувати мужньо захищатися від неспровокованої та невиправданої війни Росії», – мовиться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Як повідомляє Пентагон, в рамках президентських повноважень в Україну будуть відправлені боєприпаси для наданих США установок HIMARS, ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів, а також протитанкових систем, стрілецької зброї та транспортних засобів важкої техніки. Також, як мовиться у повідомленні, надається технічна підтримка, «необхідна для зміцнення захисників України на полі бою, вартістю до 500 мільйонів доларів США».
За цією програмою допомоги Україна отримає:
додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
мінометні снаряди калібру 120 мм;
танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;
боєприпаси калібру 25 мм;
ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
приблизно 400 гранатометів і 200 тис. боєприпасів;
11 тактичних автомобілів для підйому техніки;
61 паливозаправник;
10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;
Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
Запчастини та інше польове обладнання.
Також Пентагон оголосив про «значний пакет можливостей протиповітряної оборони», а боєприпаси для артилерії та танків, мінометні системи, ракети та протитанкові системи, які надійдуть з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), які виділяються не зі складів американської армії, а замовляються у виробників. Ця частина пакету допомоги складає 2,1 мільярда доларів США.
У рамках USAI Пентагон надасть Україні:
додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
дев'ять 30-міліметрових вантажівок з безпілотними літальними системами;
10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
три РЛС повітряного спостереження;
зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
122-мм ракети ГРАД;
ракетні установки та боєприпаси;
120-мм і 81-мм мінометні системи;
мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
танкові боєприпаси 120 мм;
протиброньові системи Javelin;
протиброньові ракети;
високоточні авіаційні боєприпаси;
приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
сім тактичних автомобілів для відновлення техніки;
вісім цистерн для важкого палива та 105 причепів для палива;
броньовані мостові системи;
чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;
обладнання безпечного зв'язку;
SATCOM термінали та послуги;
фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
«Лише Росія може закінчити свою війну сьогодні. Поки це не зробить Росія, Сполучені Штати, наші союзники та партнери залишатимуться разом з Україною стільки, скільки буде потрібно», – наголосив держсекретар Блінкен.
Минулого місяця в Україну надійшли бойові танки Leopard 2, які обіцяли Німеччина та Португалія. Пакет, про який було оголошено у вівторок, включає 61 цистерну для важкого палива та евакуаційні машини для транспортування пошкодженого важкого обладнання, наприклад танків.
З 24 лютого 2022 року США пообіцяли надати Україні безпекову допомогу на суму понад 35,2 мільярда доларів.
Як повідомляв Голос Америки, державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку США «у питанні співпраці НАТО з Україною та довгострокову прихильність розбудови обороноздатності України, її можливостей стримування». Про це заявив на зустрічі в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в рамках саміту глав МЗС країн НАТО.
- Голос Америки
"Україна буде повноправним членом" - в НАТО заговорили про перспективи членства України в Альянсі
Україна може стати повноправним членом НАТО і може перемогти цю війну, про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста видання Kyiv Independent на конференції 3 квітня.
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"Позиція НАТО залишається незмінною, і Україна стане членом Альянсу”, - сказав на прес-конференції генсек НАТО Столтенберг. Він також висловив переконання, що Україна може виграти цю війну. “Першим кроком до будь-якого членства України в НАТО є забезпечення перемоги України, і саме тому США та їхні партнери надали безпрецедентну підтримку Україні”, - сказав Столтенберг.
Столтенберг запевнив, що військово-політичний союз НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, попри “небезпечну та безрозсудну ядерну риторику” росіян. За його словами, зараз важливо зробити все, щоб Україна залишилася суверенною, незалежною державою в Європі.
Міністр закордонних справ Естонії напередодні саміту глав МЗС НАТО у Брюсселі заявив журналістці Голосу Америки Валентині Васильєвій, що на зустрічі з колегами торкнеться питання потенційного членства України в НАТО.
"Я сподіваюся, що в майбутньому прийде день, коли український прапор буде ось тут (майоріти, - ред.) як прапор повноправного члена НАТО перед штаб-квартирою НАТО. Це те, про що я збираюся говорити сьогодні, після шести років проведення засідання комісії "Україна-НАТО", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 4 квітня у Брюсселі.
На його думку, країни Заходу роблять недостатньо для підтримки України.
"Війна ще триває, і ми маємо змінити парадигми військової підтримки України, щоб Україна могла отримати повномасштабну перевагу у звичайних озброєннях та боєприпасах на землі. Що дуже важливо, і гадаю всі члени НАТО погодяться зі мною, ми повинні підтримувати Україну, але нам потрібні ці практичні результати у великій кількості", - додав глава МЗС Естонії.
Як повідомляв Голос Америки, 4 квітня країни НАТО офіційно прийняли Фінляндію до складу Альянсу. Прапор Фінляндії урочисто підняли перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі.
- Голос Америки
Дешевше підтримати українців зараз, ніж чекати, доки Путін піде у Європу – Майк Помпео
Впливові республіканці у Палаті представників Конгресу США та колишній держсекретар США Майк Помпео відвідали Україну в понеділок. Вони висловили підтримку Києву напередодні контрнаступу та обіцяли працювати заради того, щоб Україна отримала необхідну наступальну зброю.
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Голова комітету, який здійснює нагляд за американськими розвідувальними організаціями, конгресмен-республіканець Майкл Тернер з Огайо, перебуваючи у Києві разом із трьома іншими конгресменами від Республіканської партії сказав, що «переважна більшість» його однопартійців підтримує допомогу Україні.
«З лівого і правого політичного спектру, є ті, хто ставить під сумнів продовження підтримки або обсяг підтримки. Це, безумовно, буде частиною дискусії, – сказав Тернер. – Але переважна більшість підтримує продовження допомоги Україні, щоб вони (українці, – ред.) могли продовжувати боротьбу проти цієї агресії Росії».
«Сьогодні я очолював делегацію Конгресу до Києва з конгресменами Крісом Стюартом, Даріном Лагудом та Річем Маккорміком, де ми зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
В Америці є переважна підтримка обох партій щодо продовження допомоги Україні в її боротьбі з російською агресією», – написав Майкл Тернер у твітері.
Як зазначають американські ЗМІ, ті республіканці, які вважають підтримку України в її боротьбі проти російської агресії необхідною, а дії адміністрації президента США Джо Байдена недостатніми, зустрічають опір з боку своїх однопартійців, які виступають з ізоляціоністських позицій і вимагають використання грошей, призначених для України, на внутрішні потреби США.
Серед останніх – впливовий губернатор штату Флорида Рон Десантіс, якого вважають ймовірним суперником колишнього президента Дональда Трампа за кандидатуру Республіканської партії в президенти 2024 року.
Як повідомляв Голос Америки, він нещодавно припустив, що захист України в «територіальній суперечці» з Росією не є важливим пріоритетом національної безпеки США. Після критики з боку інших членів партії він відмовився від цієї заяви.
Колишній держсекретар США Майк Помпео, який також відвідав Україну в понеділок, заявив, що працюватиме над тим, щоб Вашингтон постачав винищувачі F-16 і ракети великої дальності для підкріплення українського контрнаступу.
Відповідаючи на запитання, чи підтримає він надання Україні винищувачів F-16 і ракет далекого радіусу дії, Помпео відповів: «Так. І навчання, і програмне забезпечення, і все, що потрібно для справжнього захисту та захисту вашої власної землі».
Звертаючись до українських законодавців, урядовців, представників військових, громадських активістів і студентів, він сказав, що надання військової підтримки Україні відповідає інтересам Вашингтона.
Пізніше в інтерв’ю телеканалу Fox News Помпео сказав, що «забезпечити українців тим, що їм потрібно зараз, надати їм інструменти та ресурси, які їм потрібні сьогодні» є «найменш витратним способом просуватися вперед».
«Розширений конфлікт, конфлікт, який призведе до того, що Володимир Путін отримає контроль над Києвом або перейде до Європи, обійдеться американському народу набагато дорожче, ніж швидко надати їм цю зброю, ефективно навчити їх і покласти цьому край», – сказав Помпео в розмові з Fox News.
Програма допомоги, яку Конгрес США схвалив для України, завершиться наприкінці фінансового року – наприкінці вересня, але багато експертів кажуть, що гроші можуть вичерпатися вже влітку, коли українські сили підуть у контрнаступ.
Як зазначають оглядачі, поїздка до української столиці делегації високопоставлених конгресменів-республіканців є способом діяти на випередження дебатів у Конгресі та в межах власної парії щодо продовження допомоги Україні.
У повідомленні використано інформацію Reuters, CNN, Fox News
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