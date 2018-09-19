Військовим США дозволили превентивні кіберудари

Стратегія дозволяє військовим США "придушувати шкідливі дії у кіберпросторі у зародку
Нова кіберстратегія Міноборони США надає збройним силам Америки повноваження діяти більш агресивно у випадку кібератак, включно із здійсненням превентивних заходів проти комп'ютерних мереж на території країн, які вважають дружніми щодо США.
Як відзначає CNN, новий підхід називають у Пентагоні "наступальною обороною" (defend forward - прим. ГА). Стратегія дозволяє військовим США "придушувати шкідливі дії у кіберпросторі у зародку, у тому числі у відповідь на ворожі дії, які не підпадають під визначення збройного конфлікту". Стратегія, яка вже схвалена міністром оборони США Джимом Матісом, також затверджує намір США розвивати хакерські сили "першого удару".
Стратегія, відзначають у CNN, надає США можливість здійснювати наступальні кібероперації з метою захисту важливої інфраструктури США, наприклад, виборчої системи, енергетичних систем та ін.
На практиці хакери, які здійснюють ворожі дії проти певої країни, використовують для цього комп'ютерні мережі третьої сторони
Стратегія може виявитись проблемною, адже на практиці хакери, які здійснюють ворожі дії проти певої країни, використовують для цього комп'ютерні мережі третьої сторони. Наприклад, Росія може використати комп'ютери у Німеччині для завдання удару по США.
Якщо дійшо до того, що країна атакує цивільні мережі, цивільні об'єкти, про чесний бій вже не може йтися. Світові норми та стандарти тут вже недоречніМіністр внутрішньої безпеки США
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