Театральність та шоу - Західні ЗМІ та оглядачі реагують на події навколо президентських дебатів в Україні

Президент України Петро Порошенко прибув на дебати зі своїм опонентом Володимиром Зеленським до Олімпійського стадіону у Києві. Опонент Порошенка не з'явився, а його речник заявив, що Зеленський готовий до дебатів на стадіоні, але 19-го числа. Порошенко звернувся до глядачів з промовою, відповів на питання преси а також провів мітинг на стадіоні, до якого прийшли декілька тисяч прихильників чинного президента України.

Західні ЗМІ та оглядачі не оминули своєю увагою ці нові події української президентської кампанії. Деякі з них зауважили театральність того, що відбулось.

"Вистава одного актора". Так назвали події у неділю навколо можливих дебатів кандидатів у президенти України в NBC News. "Чи зможуть виборці країни, що потерпає від війни, побачити двох суперників на публічних дебатах, до остаточного голосування наступного тижня - невідомо, але багато з них, як видається, непохитні в бажанні нового керівництва", йдеться в статті видання під назвою "Президент України змушений дебатувати сам із собою, так як комік, який, за опитуваннями, перемагає, не з'явився".

"Кампанію відзначає театральність з обох сторін, включаючи публічну здачу аналізів обома кандидатами на наркотики та алкоголь", - пише Радіо "Свобода" (предруковано "Голосом Америки") в своїй статті, присвяченій подіям у неділю.

Порошенко взявся конкурувати з Зеленським в його стихії - шоу. Такий підхід може і не спрацювати, вважає Андреас Умланд, дослідник Празького Інституту міжнародних відносин

"Політтехнологи Порошенка намагаються перемогти Зеленського у його сфері (замість того, щоб вирішувати суттєві питання) і хочуть зробити краще шоу, ніж шоумен. Команда Зеленського, мабуть, думає: "Вітаємо у нашому світі! Ми вас навчимо, як працює бізнес розваг ...", - зазначив Умланд.

Інші дослідники побачили у подіях у неділю бажання кандидатів уникнути дебатів.

Зеленський "не потурбувався з'явитись на дебатах і справді не хоче бути президентом України", - зауважив спостерігач за виборами в Україні Майкл Маккей.

Порошенко знав, що Зеленський не з'явиться в неділю, "а сам стверджує, що не з'явиться на стадіоні в п'ятницю - єдиний день, який Зеленський заявив, що погодив", зауважує московський кореспондент Financial Times Джонас Фішер.

В службі Порошенка аргументують свою позицію тим, що дебати 19-го числа на стадіоні можуть співпасти з часом відведеним для офіційних дебатів. В службі Зеленського, в свою чергу, стверджують, що навіть якщо час співпаде, це не буде порушенням закону.

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