Ердоган закликав турків продавати долари, золото і купувати ліри, щоб протистояти санкціям США

Президент Туреччини Таїп Ердоган звернувся до свого народу в п’ятницю з закликом продавати золото та долари США, щоб підтримати грошову одиницю Туреччини, курс якої впав після того, як президент США Дональд Трамп подвоїв тарифи на імпорт металу.

В п’ятницю курс ліри знизився на 18 відсотків, що становить найбільше падіння за один день з часу фінансової кризи 2001 року. Цього року курс турецької ліри впав більше ніж на 40 відсотків і досяг рекордно низьких значень після того, як Трамп оголосив про запровадження підвищених тарифів на імпорт з Туреччини і ввів мито у 20% на імпорт алюмінію і 50% на імпорт сталі.

Ліра, написав Трамп у Twitter «швидко падає в порівнянні до нашого потужного Долара!» «Наші відносии з Туреччиною переживають не найкращі часи», - додав він.

Не називаючи імен, Ердоган заявив, що прибічники спроби путчу, що вібулась два роки тому і в організації якої Анкара звинувачує релігійного діяча, який перебуває у США, знову нападають на Туреччину після переобрання Ердогана два місяці тому.

Між Туреччиною та США є розбіжності з ряду питань. США приділяють велику увагу долі американського християнського пастора Ендрю Брансона, якого звинувачують в тероризмі за буцімто підтримку спроби путчу в 2016 році. Він відкидає звинувачення.

Турецькі посадовці провели переговори в Вашингтоні цього тижня, але прогресу досягнуто не було.

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