США продають зброю за скороченою процедурою, щоб допомогти союзникам стримувати Іран

Адміністрація президента США Дональда Трампа використала надзвичайні повноваження для того, щоб прискорити продаж зброї Саудівській Аравії та союзникам Америки у Перській затоці.

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що угоди "допоможуть цим країнам краще стримувати Ісламську Республіку Іран та захищатись від неї".

Надзвичайні повноваження дозволяють здійснювати угоди без схвалення Конгресом США. Помпео запевнив, що адміністрація не буде часто використовувати це право. "Цей крок не змінює нашу діючу процедуру схвалення Конгресом передачі зброї. Я з нетерпінням очікую на продовження роботи з Конгресом над розробкою відповідних заходів з просування і захисту інтересів національної безпеки США в регіоні", - наголосив посадовець.

У п'ятницю Конгрес отримав повідомлення про здійснення 20 угод в такому режимі на суму більше 8 мільярдів доларів, повідомляє видання The Hill з посиланням на інформацію від співробітника сенатського комітету.

Прискорений продаж зброї відбувається на тлі зростання напруги в регіоні.

На початку цього місяця американські військові розгорнули на Близькому Сході транспортну ударну групу, бомбардувальників і ракети «Патріот» у відповідь на те, що Вашингтон назвав тривожними ознаками можливої підготовки до нападу Іраном.

Риторика між Тегераном і Вашингтоном зросла останніми тижнями, коли Сполучені Штати посилили санкції з метою підштовхнути Іран до поступок поза умовами ядерної угоди 2015 року.

Трамп застеріг у понеділок, що Іран буде зустрінутий з «великою силою», якщо нападе на американські інтереси на Близькому Сході.

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