Співак Бон Джові та його дружина відкрили продовольчий банк

Співак Джон Бон Джові та його дружина Доротея відкривають продовольчий банк у Лонґ Айленді на тлі спалаху кількості нужденних через пандемію коронавірусу.

Ідея створення продовольчкого банку стала для нас очевидною

Благодійний Фонд Бон Джові каже, що вже з понеділка почав роздавати харчі, щоб допомогти доброчинним організаціям подолати проблему харчової небезпеки протягом літа.

«Пандемія зашкодила системі розподілу харчів по всій країні. Після того, як ми почули від організацій, як ця проблема впливає на місцеве населення, ідея створення продовольчкого банку стала для нас очевидною», – каже співак.

Продовольчкий банк розташується в приміщенні одного з клубів в Іст Гептоні та планує забезпечити харчами п’ять тисяч людей щомісячно. Їжа та предмети першої необхідності будуть розповсюджуватися через вже існуючі у місті так звані продуктові комори. Також у банку будуть готувати страви для бездомних та також нададуть бажаючим скористатись кухнею для приготування власних страв.

З проблемою недоїдання Бон Джові займається вже майже десять років. У 2011-му він відкрив благодійний ресторан Soul Kitchen, який працює за принципом «плати, скільки можеш». Ціни в меню не позначені, клієнти лишають ту суму, яку вважають за потрібне. Якщо можливості заплатити нема, відвідувач може виконати якусь роботу в ресторані.

Дивіться також: Мати вперше тримає свою дитину на руках після 6 тижнів у лікарні з коронавірусом