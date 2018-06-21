І через тиждень важко повірити, що РФ приймає Чемпіонат світу - в Конгресі нагадали про проект резолюції стосовно РФ

«В той час як російські збірна продовжує перевершувати очікування, я хотів би наголосити на внесенні двопартійної резолюції конгресмена Марсі Каптур..., де засуджується насильство та агресивні дії Росії у світі протягом Чемпіонату Світу», - йдеться в повідомленні Джоша Стюарта, Директора з комунікацій служби конгресмена Каптур, розповсюдженому в середу.

Стюарт також привернув увагу до колонки в USA Today журналістки Крістін Бреннан, де йдеться про «контекст цієї резолюції і чому вона є важливою.

«Чому країна, яка найбільше обманювала міжнародну спортивну спільноту за останні півдесятка років, приймає у себе найважливішу спортивну подію після «Олімпійський ігор»? Масштабний скандал через допінг є легендарним і жахливим, однак, Росія знову має почесне центральне місце в світовому спорті», - пише Бреннан в колонці USA Today під назвою "Складно повірити, що Росія приймає Чемпіонат Світу 2018".

«Історія не буде прихильна до багатьох подій цих днів, включаючи цю. Раніше цього місяця, конгресмен Марсі Каптур та Ілеана Рос-Лехтінен ініціювали резолюцію, де засуджується Росія за відступ від міжнародного права і через інші погані речі, які зробив Путін. Резолюція не мала впливу на Чемпіонат Світу, однак, вона залишиться в історії, коли майбутні покоління запитають: «Про що вони думали?», - пише журналістка.

На початку червня члени Палати представників Конгресу США - республіканка з Флориди Ілеана Рос-Лехтінен і демократка з Огайо Марсі Каптур - внесли на розгляд спільну двопартійну резолюцію щодо Росії. У ній засуджуються порушення міжнародних законів і відхід від цінностей ФІФА (Міжнародної Федерації футболу) в Російській Федерації.

Американські законодавці нагадують, що російська агресія та окупація території України призвели до загибелі 10 тисяч людей. Внаслідок війни мільйон 600 тисяч людей – внутрішньо переміщено. Кримські татари зазнають переслідування.

У резолюції зазначається, що Сполучені Штати та міжнародна спільнота мають продовжувати наполегливо працювати, щоб запевнити, що Росія нестиме відповідальність за свої дії і буде покарана за порушення міжнародного права.

Необхідно, заявляють автори-законодавці, запобігати дестабілізуючим діям Кремля.

За їхніми словами, Росія порушує гуманні цінності ФІФА.

До прикладів у резолюцію ввійшли: насильницьке вторгнення в Україну; добре задокументовані випадки порушення прав людини; арешт і відправка в тюрму політичних активістів і журналістів.



«У міру того, як увага всього світу звертається до чемпіонату в Росії, який повинен зібрати мільярди глядачів на всій планеті, наша резолюція ясно демонструє, що Конгрес не забув про здійснювану Росією триваючу кампанію дезінформації, втручання у вибори, порушення прав людини і насильство в різних точках світу, - наводяться в прес-релізі слова Каптур. - Ми зобов'язані об'єднатися проти сил тиранії і не підривати ефективності глобальних санкцій щодо Росії за допомогою напливу туристів, який, швидше за все, піде на користь лише багатим олігархам - друзям Путіна».

Ілеана Рос-Лехтінен

«Я з гордістю приєднуюся до моєї подруги і колеги, Марсі Каптур, вносячи на розгляд цю резолюцію, - продовжує цю саму думку цитата із прес-резілу Рос-Лехтінен. - У той момент, коли увага світу буде привернута до Росії, нам потрібно постаратися обов'язково зробити так, щоб режим Путіна відповідав (за свої дії), і закликати ФІФА змінити свої правила, щоб диктатори більше не могли удостоюватися проведенням престижних заходів, які створюють для цих клептократичних режимів видимість законності».



Еліот Енґель

Ініціативу обох жінок-політиків підтримав член Комітету Палати представників з закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енґель. «Коли мова заходитьь про наше загальне враження від самого популярного в світі виду спорту, - сказано в заяві конгресмена Енґеля, - ми можемо зробити набагато більше, ніж винагороджувати небезпечну і безвідповідальну поведінку (влади) Росії у вигляді надання їм честі стати господарями чемпіонату світу. Ця двопартійна резолюція ясно дає зрозуміти, що насильницькі і агресивні дії Росії не будуть забуті або прикрашені. Світова спільнота повинна вдатися до протидії Путіну і його поплічникам», - заявив конгрсмен Еліот Енґель.

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