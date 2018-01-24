Проект "Малоросія" не має шансів в Україні – The American Interest

Багато аналітиків вважають, що Росія, не ризикуючи і не витрачаючи багато коштів, протистоїть Заходу, посилюючи те, що розділяє нас зсередини, втручаючись до наших виборів і, інколи, можливо, впливаючи на їх результат, пише колишній дипломат США з досвідом служби в Москві та Києві Кірк Беннет у статті для The American Interest.

Москва, як деякі стверджують, змогла вирвати Грузію та Україну з рук НАТО, перехопила ініціативу на Близькому Сході і посилила свої позиції на світовій арені. Тепер Росія вже не регіональна сила, яку називали "бензиновою заправкою, що вдає з себе країну".

Однак, таке бачення Росії не витримує критики, щонайменше з питання України, наголошує експерт.

Заявляти про те, що вторгнення до України та Грузії відбулось у відповідь на дії Заходу все одно, що користуватись фразою з Театру абсурду: "Я покажу, який я розлючений на тебе, вдаривши його в обличчя!". Російське військове втручання принесло значні збитки сусіднім країнам, однак не завдало істотної шкоди на Заході, який, як стверджується, є ціллю гніву Росії, заявляє експерт.

Однак, вторгнення до України не є нелогічними. Мотивацією Росії є помста, спроба "покарати колишні радянські народи за їх шокуючу невдячність за всю доброту та щедрість Росії", - переконаний експерт.

Замість того, щоб вітати себе з запобіганням вступу України до НАТО, росіяни мають тверезіше подивитись на ситуацію в Україні. Якщо в 2014 році, Росії не протистояла військова міць на південно-східних кордонах, тепер вони мають справу зі зміцненою в боях, краще обладнаною українською армією, що нараховує декілька сотень тисяч солдатів, яких підтримує уряд і народ, який вважає Крим та Донбас територіями, окупованими ворогом.

Якщо російську політику в Україні вважати успіхом, постає питання, що ж таке поразка

В умовах кризи з безпеки всередині країни чи за кордоном, Москві потрібно буде заморозити більше 100 000 військових і значну частину важкої техніки в Україні, просто щоб охороняти так звані здобутки "Російської весни".

Якщо подивитись реалістично, російська кампанія на Донбасі – не тріумф, а тріумфаторство. Цікаво, що є більшою поразкою для Росії – неспроможність Кремля утримати Чорногорію від вступу до НАТО, чи її "успіхи" в Україні. Якщо російську політику в Україні вважати успіхом, постає питання, що ж таке поразка, запитує колишній дипломат.

Це (ціль Путіна - Г.А.) можна назвати "звільненням Малоросії від українців"

У Кремлі переконані, що доки Україна буде поза євроатлантичними структурами, росіяни зможуть досягти певного домінування над своїм південним сусідом. Кремль вважає, що зможе отримати певну підтримку концепції "Малоросії" - України як сили, що активно підтримує "Російський світ" і вважає себе частиною російської нації. Це можна назвати "Звільненням Малоросії від українців". Євроатлантична інтеграція – смертельна небезпека для такої цілі, наголошує експерт.

Росія не хоче визнати, що концепція "Малоросії" не пережила російської революції 1917 року і останні її згадки зникли під час українського відродження 1920-х. Чотири покоління виросли усвідомлюючи, що вони – українці. Намагання Росії переробити цю ідентичність – марні. Визнання марності цієї справи росіянами має призвести до перетворення політики Кремля, а також змінити світогляд багатьох росіян.

Це, на жаль, не відбудеться швидко, вважає дослідник.

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