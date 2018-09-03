У День праці Трамп вступив у суперечку з провідником найбільшої профспілки США

У День праці, який у США відзначають у перший понеділок вересня, президент Трамп розкритикував діяльність провідника найбільшої федерації профспілок США AFL-CIO Річарда Трумки.

Критика прозвучала після того, як голова AFL-CIO Трумка в недільному інтерв'ю Fox News заявив, що політика Трампа зашкодила американським робітникам. "На жаль, наразі, те, що він зробив на шкоду робітникам, переважає те, що він зробив їм на користь", - сказав Трумка.

Серед негативних змін, президент AFL-CIO сказав назвав зміни до податкового кодексу, які полегшили компаніям можливості для найму працівників за кордоном, відсутність інфраструктурної програми а також скасування деяких нормативних актів стосовно охорони здоров'я та безпеки.

"Він не запропонував інфраструктурну програму, яка могла б повернути багатьох з нас до роботи. Він скасував нормативні акти, що позбавить більше 5 мільйонів за понаднормову працю. Він скасував деякі нормативні акти з охорони здоров'я та безпеки, що зашкодить нам на роботі", - наголосив Трумка, повідомляє The Hill.

У понеділок в День праці, Трамп наголосив, у Twitter, що Трумка погано представляє профспілки. "Дещо з того, що він сказав було безпосередньо спрямоване проти чоловіків та жінок нашої країни і успіхів США загалом, тому легко побачити, чому профспілки в такому поганому стані", - написав Трамп.

Згодом він також схвально відгукнувся про економічне зростання в США. "Працівникові в Америці ведеться краще, ніж раніше!" – наголосив він.

В неділю Трумка піддав сумнівам і позицію Трампа стосовно того, що Канада не повинна бути членом Північноамериканської угоди з вільної торгівлі NAFTA.

Трамп же наголосив, що переформатування "однієї з найгірших торговельних угод, які будь-коли укладала країна в світі" стимулюватиме економічне зростання в США.

"Щасливого Дня Праці! Наша країна почуває себе краще, ніж будь-коли з найнижчим рівнем безробіття. США має надзвичайний потенціал зростання, адже ми виправляємо одні з найгірших торговельних угод, які будь-коли укладала країна в світі", - написав Трамп у Twitter.

Трумка має великий вплив у питаннях торгівлі і, при затвердження законодавства в цій сфері, конгресмени будуть дослухатись до його думки.

Дивіться також: ​Віталій Кличко про Маккейна: "Давав багато порад - що стосується реформ"