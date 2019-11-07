МВФ: узгодження програми реформ з Україною потребує певного часу

"Обговорення триває". Так прокоментував речник МВФ Джеррі Райс стан переговорів з Україною стосовно нової трирічної програми МВФ для України.

"Обговорення триває. Досить часто потрібен час, щоб узгодити пакет заходів, які може підтримати програма МВФ", - заявив Райс під час спілкування з пресою у четвер.

Райс назвав питання банківського сектору серед основних тем, що обговорюються. Бюджетні витрати на порятунок банківської сфери мають бути мінімальними, вважають у МВФ. Втрати, які понесла Україна від закриття великої кількості банків не мають лягти на плечі платників податків.

"Надзвичайно важливими є ключові реформи, що забезпечують незалежність центрального банку та фінансову стабільність а також вжиття всіх заходів з мінімізації бюджетних витрат від банківського сектору", - наголосив Райс.

Українська влада визначила для себе амбітні цілі, зауважив Райс: "Після цьогорічних виборів, влада має можливість просувати необхідні реформи. Вони встановили для себе достатньо амбітні цілі з трансформування економіки".

Крім банківської сфери, Райс наголосив на інших питаннях важливих для переговорів з нової програми МВФ в Україні.

"Було досягнуто прогресу з обговорення фіскальної та монетарної політики, - заявив Райс. - Важливим є посилення верховенства права і подолання корупції. Ми, звичайно, підтримуємо широкі цілі прискорення зростання на благо народу України, щоб залучити необхідні інвестиції

Ми вважаємо, що Україна має просувати деякі структурні реформи з покращення управління, подолання корупції та зменшення ролі держави та олігархів, продовжуючи втілювати відповдну фіскальну та монетарну політику і підтримувати макростабільність".

Дивіться також: Реабілітація військовослужбовців: як допомогти ветеранам – інтерв’ю з військовим волонтером