Молодих українських діаспорян запрошують в Україну на освітньо-формаційну програму

Молодих представників української діаспори з усього світу закликають провести два тижні серпня в Україні в рамках нової програми «Країна Win Win». За задумом організаторів, учасники проекту стануть агентами культурної дипломатії, творцями реформ та позитивного іміджу України за кордоном.

Ідея освітньо-формаційної програми належить громадській організації «Великого бажайте», заснована при Українському католицькому університеті. Взяти участь можуть особи віком від 18 до 35 років. Проект залучатиме досвід і знання представників діаспори для розбудови іміджу України у світі. Одним із завдань «Країни Win Win» є створення мережі випускників програми в діаспорі. На них покладена місія відстоювати українське питання на різних міжнародних і державних майданчиках.

У рамках програми молодь працюватиме з наставниками за трьома основними напрямками: культурна дипломатія, дипломатія реформ та візія. Наставник допомагатиме учаснику сформувати на базі отриманого досвіду власний проект для формування іміджу України. Менторська підтримка буде не лише на період перебування в Україні, а й упродовж півроку до моменту, поки учасники зможуть реалізувати свої проекти на місцях проживання.

«Перед собою ми ставимо завдання спільно з нашими друзями та учасниками розробити формулу доданої вартості для формування іміджу України в світі, – пояснює керівник Громадської організації «Великого бажайте» Денис Коляда. – Така формула може виникнути лише у щирому діалозі та відкритих стосунках. Українці світу, які не один рік допомагали формувати українську незалежність, повинні мати змогу говорити прямо з тими, хто впливає на сьогодення і майбутнє України. Тому нашим завданням є побудова простору довіри. Ми будуємо нашу програму та діалог з усіма партнерами, учасниками і спікерами на прозорій основі».

Учасники відвідають креативні простори Києва, Львова, Одеси та Харкова, познайомляться з лідерами думок, громадськими діячами, акторами і політиками, які долучені до реформування України. Також молодь матиме можливість відсвяткувати разом із українцями 27-й рік Незалежності України.

Серед спікерів програми – представники влади, політики, музиканти, режисери, моральні авторитети, бізнесмени-інноватори та журналісти, в тому чисті Святослав Вакарчук і владика Борис Ґудзяк.

«Країна Win Win» є неприбутковим проектом, який організатори планують проводити двічі на рік. Для тих, хто бажає взяти участь, але не має фінансової змоги, організатори намагатимуться допомогою спонсорів та грантів частково або повністю оплатити програму.

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