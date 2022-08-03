США вітають перехід через Чорне море корабля з українським зерном 

США вітають безпечний перехід через Чорне море першого корабля з зерном з України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У своєму дописі у Twitter Блінкен відзначив зусилля ООН та Туреччини "доставити українське зерно тим, хто потерпає від нестачі продовольства".

Держсекретар США назвав прохід корабля "лише першим кроком" і підкреслив, що "Росія має виконувати зобов'язання, включаючи сприяння безперешкодному експорту аграрних товарів з портів Чорного моря. Росія також має припинити атаки, які роблять ріллю в Україні непридатною, а також припиити руйнувати аграрну інфраструктуру".

Як повідомляв Голос Америки, в середу перевірку пройшло вантажне судно, що вперше перевозить зерно з України після початку вторгнення Росії.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що інспектори провели близько 90 хвилин на борту Razoni поки він стояв на якорі біля Стамбула.

До інспекційної групи входять представники України, Росії, Туреччини та ООН, які брали участь в угоді про відновлення поставок зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи.

Судно, яке перевозить понад 26 000 тонн кукурудзи, мало продовжити свій шлях, пройшовши через протоку Босфор до місця призначення в Лівані.

Міністерство інфраструктури України повідомило, що ще 17 суден завантажені та очікують дозволу покинути Україну.

Оскільки приблизно 20 мільйонів тонн зерна не були експортовані з України через війну, президент України Володимир Зеленський сказав австралійським студентам під час відеозустрічі в середу, що він сподівається, що поставки триватимуть.

Також у середу Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що «ймовірно, ми побачимо збільшення кількості цивільних осіб, які намагатимуться втекти з Херсонської [області] та околиць, оскільки військові дії тривають і дефіцит продовольства погіршується. Ймовірно, це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, в результаті чого реалізуються заходи щодо контролю за рухом".

Генеральний штаб України повідомив про сильні обстріли з боку Росії в районі Харкова, а Росія заявила, що завдала ракетних ударів у Львові по складу зброї, наданого Польщею.

Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.

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