Байден: Китай, Росія знають військову міць США

"Китай, Росія та решта світу знають, що ми маємо найпотужніше військо в історії світу. Не варто турбуватись, що вони стануть більш потужними. Варто турбуватись про те, чи вони займатимуться діяльністю, яка наражатиме їх на ризик серйозної помилки", - заявив президент США Джо Байден у своєму виступі на CNN у четвер.

Байден запевнив, що США стануть на захист Тайваню у випадку нападу з боку Китаю.

"Так, ми маємо обов'язок це зробити", - заявив Байден під час події на CNN, відповідаючи на питання щодо захисту Тайваню. Це питання декілька разів звучало під час події.

"Я не прагну холодної війни з Китаєм, - додав Байден. - Я хочу, щоб Китай розумів, що ми не відступимо і не змінимо наші погляди".

В Білому домі заявили, що сказане президентом не означає зміни політики США щодо Тайваню, повідомляє CNN. "Оборонні відносини США та Тайваню керуються Законом про відносини з Тайванем. Ми виконуватимемо вимоги Закону і підтримуватимемо самооборону Тайваню і продовжимо виступати проти будь-яких односторонніх змін у статусі-кво", - заявив посадовець Білого дому в коментарі виданню.

Раніше в четвер посол Китаю в ООН Жан Юн заявив журналістам, що Китай прагне "мирного об'єднання" з Тайванем, пише Reuters. "Ми не створюємо проблеми, - додав він. - Натомість, деякі країни, зокрема США, роблять небезпечні кроки, що веде ситуацію в Тайванській протоці у небезпечному напрямку".

В статті використано матеріали CNN, Reuters.

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