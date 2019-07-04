Промова Трампа на День незалежності – незвичний елемент свята

4 липня президент США Дональд Трамп звернеться до американців з промовою зі сходів меморіалу Аврааму Лінкольну.

Президентська промова не є традиційною частиною святкування Дня Незалежності у США, відзначають ЗМІ.

Останнім американським президентом, який виголошував промову на Національній Алеї США у Вашингтоні на четверте липня був Гаррі Труман в 1951 році. В 1970-му році під час урочистостей у Вашингтоні транслювали відеозвернення Річарда Ніксона і тоді святкування супроводжувались акціями протесту, пише NPR.

Історично, наприкінці 18-го століття, політичне протистояння у цей день було настільки напруженим, що федералісти і демократи відзначали це свято окремо, нагадує Politico.

В своїй промові президент США уникатиме політики, звернення буде просякнуте духом патріотизму. За інформацією від Білого дому, у президентській промові йтиметься про велич Америки, значення американського прапора та військових.

Зазвичай, американські президенти не виходили на перший план під час святкування Дня Незалежності.

В інтерв'ю напередодні святкування, президент Трамп запевнив, що виголосить промову, яка торкнеться кожного американця.

З нагоди Дня Незалежності, Національна паркова служба США навела інформацію про те, як президенти США історично святкували День Незалежності. Ось дані про лише кілька останніх святкувань.

2017 – президент Дональд Трамп написав у Twitter: "Готуюся до святкування 4 липня у великій компанії в Білому домі. Радісного 4 липня всім. Наша країна зростатиме і процвітатиме!"

2010 – президент Обама в Білому домі організував барбекю для 1200 військових США

2008 – президент Буш, як три попередні президенти, провів церемонію натуралізації для 72-х громадян США з 30 країн

2004 – президент Буш їде до Чарльстона, щоб привітати військових США, які несли службу в Іраку а також привітати Національну гвардію США.

Дивіться також: Сполучені Штати завершують останні приготування до Дня незалежності