Російська пропаганда змінює риторику перед виборами в Україні - EU vs Disinfo

Саме проти України спрямовано найбільше російської дезінформації пропаганди, заявляє європейський проект протистояння дезінформації "EU vs Disinfo". З 5000 випадків дезінформації зафіксованих проектом з 2015 року, майже половина була спрямована проти України.

В основному така дезінформація була спрямована проти української державності, досягнень та демократії, але перед виборами пропагандистська риторика змінилась.

Дослідники наводять такі теми антиукраїнської пропаганди з Росії, пов'язаної з українськими виборами:

"Жертва маніпуляцій Заходу" . Російські пропагандисти називають українських кандидатів у президенти маріонетками Заходу, Великобританії та США.

Російське державне телебачення заявляє, що службовець Державного департаменту США середнього рівня є фактичним президентом України, і що після виборів Україна перетвориться на бананову республіку.

Звинувачення України у провокаціях. Прокремлівська дезінформація часто звинувачує інших в провокаціях, щоб перекласти провину за власні дії, наголошують дослідники. Тепер дезінформація заявляє, що президент України хоче зірвати вибори і збільшити свій рейтинг. Тому пропагандисти називають самостійність української церкви та інцидент поблизу Керченської протоки передвиборчими трюками.

Це, стверджують дослідники, дозволяє поширити міф російської пропаганди про те, що Росію оточили вороги, а для міжнародного глядача - створити уявлення про Україну, як місце безладу.

"Політичні зміни приводять до провалів". Перед виборами, російська дезінформація все більш активно просуває постулати про те, що Євромайдан приніс Україні лише провали. Для цього поширюються такі повідомлення як: чверть українського населення полишила країну через пронатівський курс, в Україні немає свободи слова, Європа більше не дбає про Україну та інші.

На тлі потужної хвилі дезінформації, українці надають приклад соціального опору, вважають дослідники, вказуючи на діяльність неурядових організацій, створених в Україні для протидії дезінформації.

Політолога Тараса Кузьо вразили масштаби російської дезінформації, виявлені дослідниками.

"Російська дезінформація, брехня та стереотипи про президентські вибори в Україні змусили б почервоніти Йозефа Геббельса. Можливо, це через заздрощі, адже росіяни мають один вибір протягом двох десятиліть і забули, що таке вільні вибори?" – написав Кузьо у Twitter.

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