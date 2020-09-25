Адміністрація США пропонує зміни візових правил, які стосуються студентів, учасників програм обміну, журналістів - подробиці

Адміністрація Трампа запропонувала виключити формулювання "тривалість статусу" з віз для іноземних студентів, учасників програм обміну, та тих, хто працює в міжнародних ЗМІ. Чиновники сподіваються встановити фіксовані дати закінчення дії віз, і не дозволяти візами діяти стільки, скільки їх власникам потрібно, щоб отримати ступінь або закінчити дослідницький проект.

Нині власник студентської візи F-1 може залишатися у країні, доки не закінчить навчальну програму або якщо продовжує відповідати вимогам програми.

У четвер Міністерство національної безпеки США оприлюднило пропоноване правило, яке передбачає 4-річний термін дії віз та передбачає два роки для тих, хто проходить мовну підготовку, з обмеженою можливістю подавати заявку на продовження.

Як наразі визначається “тривалість статусу”?

"Тривалість статусу" означає, що замість чітко встановленого часового обмеження іноземним студентам дозволено залишатися у Сполучених Штатах стільки часу, скільки потрібно для отримання ступеня, якщо вони беруть повний курс навчання і не порушують імміграцію закону, наприклад, працюючи нелегально.

На кого впливає пропонована зміна?

Правило вплине на власників віз категорій F, J та I, яким дозволено тимчасово проживати в США для здобуття вищої освіти, осіб з унікальними навичками, яким дозволено брати участь у програмах професійного, чи освітнього обміну та іноземні журналісти.

За даними Міністерства національної безпеки США, на громадян країн, які пов'язують з високим рівнем перевищення дозволеного візою терміну перебування у США - понад 10% - буде поширюватись обмежений 2 роками термін перебування.

Уродженці або громадяни країн, що входять до списку спонсорів тероризму Державного департаменту, також можуть бути обмежені дворічним перебуванням у США.

Що говорить Міністерство національної безпеки США?

У міністерстві заявили, що нинішня політика щодо тривалості статусу та "значне збільшення" кількості студентів з академічними візами F, відвідувачів за J візами, які стосуються програм обміну, та представників іноземних засобів масової інформації за візами типу I становлять "виклик здатності міністерства здійснювати ефективний моніторинг та контроль цих категорій неіммігрантів".

У відомстві додають: "Міністерство відповідно стурбоване цілісністю програм та можливістю підвищеного ризику для національної безпеки".

Інтернет-видання Inside Higher Ed повідомляє про зниження загального набору студентів на 15 відсотків у 2020-2021 навчальному році, включно із 25-процентним зниженням кількості зарубіжних студентів.

Висновки можуть означати втрату доходу для економіки США обсягом у 23 мільярди доларів.

Сара Шпрейцер, директор з питань урядових відносин Американської ради з питань освіти, зазначила, що протягом останніх п’яти років спостерігається "тенденція до зниження" кількості іноземних студентів після збільшенням кількості студентів-іноземців протягом десяти років.

"Багато речей, про які DHS говорить, як про фактори занпокоєння щодо студентських віз, [наприклад] студенти, зміна освітнього рівня, час необхідний для отримання ступеня - чимало цієї інформації вже відстежується через систему SEVIS", - сказав Шпрейцер.

SEVIS - це Інформаційна система щодо відвідувачів та студентів.

«Наші установи вже фіксують всю цю інформацію для Міністерства національної безпеки США через цю систему, яка була створена після 11 вересня (2001). І тому незрозуміло, як запропоновані зміни нададуть Міністерству національної безпеки більше інформації, ніж вони вже мають», - сказала вона.

Що відбувається з тими, хто вже перебуває у країні?

Стівен Йель-Лер, професор імміграційної практики Корнельського університету, зазначив, що у пропонованому правилі зазначається, що іноземні студенти, які перебувають у даний час у Сполучених Штатах, зможуть дотримуватися попередньо існуючих правил, протягом не більше 4 років з дати набрання чинності остаточним правилом.

Йель-Лер також зазначив, що правило може забороняти продовження терміну для іноземних студентів, якщо імміграційне агентство вирішить, що власник візи не просувається до ступеня.

“Запропоноване правило вимагатиме від більшості іноземних студентів закінчити навчання за чотири роки, а не витрачати на це стільки часу, скільки може реально знадобитись. Наприклад, багатьом студентам докторантури зазвичай потрібно більше чотирьох років, щоб отримати диплом», - сказав Йель-Лер.

Які підстави для продовження?

Нове правило зазначає, що заявки на продовження візи можуть бути схвалені, "якщо необхідність додаткового часу обумовлена вагомою академічною причиною, задокументованою медичною хворобою чи захворюванням або обставиною, яка була поза контролем студента".

Коли набуває чинності правило?

Правило знаходиться на стадії пропозиції, і воно набере чинності не відразу. Громадськість матиме 30 днів для коментарів.

Після цього імміграційному агентству доведеться переглянути всі зауваження, скласти остаточне правило та надіслати його до Управління менеджменту та бюджету на розгляд, перш ніж остаточне правило набуде чинності.

Враховуючи всі ці кроки, освітні експерти заявили, що не очікують, що остаточне правило набуде чинності до президентських виборів у листопаді і, можливо, не раніше, ніж відбудеться інавгурація президента в січні.

Незважаючи на це, експерти розглядають це як стримуючий фактор для іноземних студентів та інших.

"Це матиме постійний загальний охолоджуючий вплив для нових студентів, які планують приїхати до США на навчання, і мають можливість обрати навчання в одній з країн-конкурентів, таких як Канада, Великобританія, Австралія або Нова Зеландія, - додав Шпрейцер.

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