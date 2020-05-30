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У Вашингтоні протести проти брутальності поліції: фоторепортаж

В п'ятницю 29 травня у столиці Америки Вашингтоні послабили карантинні обмеження. Того ж вечора сотні розлючених протестувальників прийшли до Білого дому з протестом.

Все почалось із Міннеаполіса в Міннесотті - де 25 травня поліцейські застосували силу при затриманні афроамериканця, після чого він помер. При затриманні коп тиснув чоловікові коліном на шию, прдовожуючи це робити попри слова "Я не можу дихати!" і прохання його відпустити.

Після смерті чоловіка в Міннеаполісі спалахнули масові протести, які переросли у насільницькі виступи - люди вимагали покарання для поліцейських, що скоїли брутальні дії. В п'ятницю поліцейського, який, як видно з відео, притискав Флойда коліном, затримали і звинуватили в убивстві. Втім, це не заспокоїло людей - і ввечері того ж дня гнівні протести відбулись по всіх Сполучених Штатах. В деяких містах це супроводжувалось сутичками з поліцією, підпалами, биттям вітрин.

Люди вийшли на вулиці у штатах Техас, Каліфорнія, Колорадо, Нью-Йорк, Огайо, Вірджинія, Іллінойс та інших. Столиця Америки Вашингтон не стала винтяком.

Спочатку мітингарі прийшли до Білого дому, де повалили паркан і почали закидувати співробітників Секретної служби пляшками з водою та іншими предметами. Після цього вони вирушили до будівлі Конгресу США - але згодом частина людей повернулись до Білого дому і сутички продовжились.

Наш журналіст Остап Яриш був на місці події - детальніше про те, як відбувались протести у Вашингтоні, дивіться у його фоторепортажі.

Протестувальники біля Білого дому.
1 Протестувальники біля Білого дому.
&quot;Я не можу дихати&quot;, - одне з гасел протесту. Ці слова викрикував загиблий Джордж Флойд під час затримання поліцією.
2 "Я не можу дихати", - одне з гасел протесту. Ці слова викрикував загиблий Джордж Флойд під час затримання поліцією.
Люди підняли руки в гору із гаслом &quot;Не стріляйте!&quot;
3 Люди підняли руки в гору із гаслом "Не стріляйте!"
Напис на плакаті: &quot;Вашингтон з Міннеаполісом!&quot;
4 Напис на плакаті: "Вашингтон з Міннеаполісом!"

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