У Facebook не знайшли доказів закордонного втручання пов'язаного із протестами у США

Компанія Facebook заявила, що не знайшла на своїх платформах доказів скоординованого втручання з-за кордону спрямованого на протести у США на своїх платформах.

"Ми активно шукаємо і поки не бачимо втручання з-за кордону, або скоординованої неавтентичної поведінки, яка б походила із США, спрямованих на протести", - заявив Натаніель Гляйхер, голова політики з кібербезпеки Facebook. Він також закликав не робити передчасних висновків без чітких доказів втручання з-за кордону

Ми активно шукаємо і поки не бачимо втручання з-за кордону, або скоординованої неавтентичної поведінки, яка б походила із США, спрямованих на протести

Раніше міністр юстиції США Вільям Барр заявив, що «екстремістські агітатори», пов'язані з ліворадикальним рухом «Антіфа», і угруповання, які діють в інтересах іноземних держав, спробували скористатися загальнонаціональними протестами для загострення обстановки в США. За словами Барра, іноземні угруповання зараз проводять дезінформаційні кампанії у соціальних мережах, на зразок кампаній, які проводилися російською владою під час президентських виборів в США в 2016 році. Мета іноземців, за словами Барра, - посіяти ворожнечу в американському суспільстві.

«Деякі з іноземних хакерів і угруповань, пов'язаних з іноземними урядами, зосереджуються на ситуації, яка у нас тут складається, і намагаються загострити її всіма можливими способами», - заявив міністр юстиції США.

За кілька дняв до заяви Барра видання The Nation повідомило з посиланням на внутрішні документи Федерального Бюро Розслідувань, що у ФБР "немає розвідданих, які б вказували на участь, або присутність" членів руху "Антіфа" у насильницьких діях, які мали місце у столиці США, Вашингтоні 31-го травня.

Дивіться також: Банки їж для пенсіонерів у час Covid-19 у США