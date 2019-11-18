Ескалація у Гонконзі: поліція арештовує протестувальників, що намагаються полишити університетcьке містечко

Навіть з огляду на те, що протистояння поліції та протестувальників тривають вже п'ять місяців, події цих тижнів в Гонконзі вразили спостерігачів.

На початку минулого тижня сотні протестувальників забарикадувалась в будівлях місцевого політехнічного університету. За повідомленнями, вони мають саморобну зброю, таку як запали, рогатки та цеглини. Територію університету оточила поліція, яка попередила в неділю, що може застосувати смертоносну силу, пише "Голос Америки".

Президент університету Тенг Джин-Гуан заявив, що досягнув домовленості з поліцією, яка дозволить протестувальникам мирно залишити територію університету і піти до поліції.

"Ми отримали дозвіл поліції, щоб ви мирно полишили територію університету і я особисто супроводжу вас до поліцейської дільниці, щоб переконатись, що Вашу справу буде чесно розглянуто", - заявив Тенг.

Студенти намагались полишити територію університету ввечері цього понеділка, біжучи через хмари сльозогінного газу. Все більше протестувальників надходять до поліцейських кордонів з боку міста, прагнучи допомогти тим, хто всередині, повідомляють ЗМІ.

Останні 24 години між студентами та поліцією були інтенсивні, але спорадичні сутички. Поліція зробили декілька спроб прорватись через барикади протестувальників, але їх відтіснили, повідомляє "Голос Америки".

Зранку в понеділок, "Голос Америки" бачив арешт десятків студентів, на руки яких вдягнули пластикові наручники. Деяких провели повз репортерів до поліцейських машин.

"Не уявляю, що це відбувається в Гонконзі. Ми – цивілізоване місто і бачимо так багато нецивілізованих дій, - говорить молодий чоловік, який назвався Рональдом. – Гадаю (студенти) насправді не хочуть насильства. Вони діють у відповідь на силу поліції".

Гонконзький політехнічний університет – один з п'яти вишів, де минулого тижня барикадувались студенти, які блокували дороги та збирали саморобну зброю, готуючись до нападу влади. Більшість протестувальників полишили території університетів до суботи, однак, група цілеспрямованих протестувальників залишилась у політехнічному університеті.

Ескалація протестів відбулась минулого тижня після першої смерті протестувальника, який впав з будівлі під час сутички поліції та протестувальників.

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