Щонайменше 150 осіб затримали в Росії під час протестів

Тисячі протестувальників, включаючи активних прихильників російського опозціонера Олексія Навального, вийшли на вулиці на знак протесту проти планів російської влади підняти пенсійний вік. Правозахисні групи повідомляють, що поліція затримала щонайменше 153 особи.

Протести непокоять російських посадовців, які сподівались на високу явку на регіональних виборах в Росії, які теж проводять в неділю.

«Посадовці не слухають людей і це означає, що час виходити на вулиці», - закликала команда Навального в своїй заяві напередодні протестів, повідомляє Reuters.

Запропонована пенсійна реформа, яку має затвердити парламент Росії, вже призвела до падіння рейтингу Путіна на 15 відсоткових пунктів.

У відповідь на критику, Путін вніс певне послаблення до пенсійної реформи. Наразі реформа передбачає підвищення пенсійного віку з до 65 з 60 років для чоловіків і до 60 з 55 років для жінок. Середня очікувана тривалість життя для чоловіків в Росії – 66 років і для жінок – 77.

Російська провозахисна організація ОВД-Інфо, яка слідкує за арештами, повідомила, що 153 активних прихильника Навального було затримано поліцією в 19 містах. Затримано також деяких найближчих помічників Навального.

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