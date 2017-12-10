У Києві протестувальники вимагали звільнення з-під варти Саакашвілі та відставки Луценка

Активісти, які вимагають звільнити з-під варти лідера партії «Рух нових сил», після віче на майдані Незалежності прийшли до ізолятора тимчасового тримання СБУ, де правоохоронці з вечора п’ятниці, 8 грудня, утримують Міхеїла Саакашвілі.

Під час акції протестувальники заблокували приміщення магазину «Roshen», яке розташоване біля одного із входів до ізолятора. У магазині залишилися заблокованими покупці, зокрема, діти. Через деякий час поліція створила коридор, через який відвідувачі змогли вийти. Хтось із мітингувальників пошкодив вітрину. Поліцейські в коментарі Радіо Свобода зазначили, що під час цього інциденту ніхто не постраждав.

Потім частина активістів пішла до приміщення Генеральної прокуратури України. Вони вимагали відставки очільника ГПУ Юрія Луценка.