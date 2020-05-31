Насильство, поранені та загиблі - під час масових протестів у США проти насильства щодо чорношкірих

Напружені протести охопили найбільші міста США, від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Люди протестують проти насильства щодо чорношкірого населення з боку поліцейських, а зокрема, після смерті Джорджа Флойда - чорношкірого чоловіка у поліцейському відділку Міннеаполіса.

Демонстранти підпалюють поліцейські авто, правоохоронці стріляють гумовими кулями, поранені є як серед протестувальників, так і серед поліцейських. У кількох містах для втихомирення ситуації залучили Національну гвардію.

“Ніколи не можна допускати, щоб сам протест затьмарив причину цього протесту”, - заявив кандидат на президентських виборах від демократів Джо Байден, засудивши насильство під час акцій протесту.

МІННЕАПОЛІС

Сили Національної гвардії у місті складають 4 тисячі осіб. Для придушення протестів залучили також поліцію міста і штату. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ та постріли гумовими кулями.

“Ситуація у Міннеаполісі вже жодним чином не стосується вбивства Джорджа Флойда, - заявив губернатор штату Тім Волц. - Йдеться про атаки на громадянське суспільство, насадження страху та руйнування наших величних міст”.

Дональд Трамп привітав застосування жорсткішої тактики проти протестувальників і відзначив відправлення у Міннеаполіс Національної Гвардії.

“Жодних ігор”, - заявив президент Трамп. За його словами, сили Національної Гвардії треба було залучати “ще два дні тому, тоді не було б руйнувань. Тоді б головний відділ поліції не був би захоплений і зруйнований. Прекрасна робота Національної Гвардії”

Саме у Міннеаполісі розпочалися масові протести. Тут помер афроамериканець Джордж Флойд після арешту 25 травня. Чоловіка запідозрили у використанні фальшивої банкноти.

Поліцейський, який заарештував Флойда, під час захоплення тиснув коліном на його шию та ігнорував скарги заарештованого про те, що йому бракує повітря. Наразі поліцейського заарештували за звинуваченням у вбивстві.

Смерть чорношкірого чоловіка спричинила хвилю протестів по всій країні із гаслами “життя чорних має значення”.

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБІЯ

Протести тривали майже цілу ніч. Сили Національної гвардії охороняють ситуацію поблизу Білого дому.

Протестувальники на центральних вулицях столиці скандували, місцями глузували із правоохоронців, палили автомобілі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що правоохоронці кидали у демонстранців пляшки з фарбою, відтісняли людей за допомогою сльозогінного газу.

Військові Національної гвардії, одягнені у камуфляж із захисними щитами в руках, оточили тісним ланцюгом натовп людей, що унеможливило просування протестувальників у бік президентської адміністрації.

Президент провів більшість дня суботи на Флориді, де запускали ракету Ілона Маска SpaceX. Ввечері президентський гелікоптер повернувся у столицю, Дональд Трамп відразу вирушив у Білий дім, з журналістами не розмовляв.

ФІЛАДЕЛЬФІЯ

Щонайменше 13 правоохоронців отримали поранення після того, як мирний протест поступово переріс у насильство.

Згоріли принаймні чотири поліцейських автівки. Протестувальники влаштували вогонь в різних місцях центру міста впродовж ночі.

ІНДІАНАПОЛІС

Принаймні одна людина загинула під час протестів у центрі міста. Поліція розслідує повідомлення про “кілька перестрілок” впродовж ночі.

Місцеві правоохоронці повідомили, що поліцейські не брали участі у перестрілках.

Масові протести із застосуванням насильства тривають тут другу ніч. Протестувальники застосовують вогонь, руйнують будинки, правоохоронці використовували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Поліція рекомендує мешканцям не виходити в центр міста через небезпечну ситуацію.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

“Життя чорних має значення” - вигукували протестувальники, наблизившись впритул до захищених масками облич правоохоронців.

Щоб відтіснити натовп, поліція застосувала проти демонстрантів кийки та гумові кулі. Демонстранти обмальовували поліцейські авта фарбою-спреєм, на вулицях палили машини.

НЬЮ-ЙОРК

Кілька разів конфронтація між поліцією та протестувальниками набирала небезпечних оборотів.

У соціальних медіа з’явились відео, на яких видно, як поліцейські авто в’їжджають у натовп протестувальників. Поки невідомо, чи є постраждалі. Демонстранти били по автівках, кидали на поліцейські машини різні речі.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, який є демократом, став на захист поліції і розкритикував дії протестувальників.

“Це неприйнятно, щоб протестувальники оточили поліцейське авто і погрожували офіцерам поліції”, - сказав мер Нью-Йорка. - “Якщо офіцер поліції потрапив у ситуацію, він повинен з неї вийти”.

Цю позицію розкритикували окремі законодавці. Зокрема, Александра Оказіо Кортез заявила: “Захищати і виправдовувати поліцію, яка на позашляховику в’їжджає у натовп людей, це неправильно!” Вона закликала до деескалації ситуації в місті.

Принаймні кількох протестувальників минулої ночі заарештували у Нью-Йорку.

Загалом за кілька днів масових протестів в 16 великих містах США вже заарештували 1300 людей. З них лише у Лос-Анджелесі заарештовані 500 осіб.

Про загиблих протестувальників під час масових акцій повідомляють у Детройті та Сент-Луїсі.

Губернатори штатів Джорджія, Кентукі, Огайо і Техас попросили про залучення сил Національної гвардії для втихомирення ситуації.

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