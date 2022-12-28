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Українські військові після протезування у США мріють повернутися до захисту Батьківщини
Звикнути до протезів замість ніг та знову стати на захист України. Про це мріють військові, які приїхали до США для відновлення після складних поранень. Вони обороняли Україну з першого дня повномасштабної війни, мужньо пережили втрату ніг, і вже будують плани на майбутнє. Сучасні біонічні протези для сімох бійців за свій кошт виготовив американський протезувальний центр у штаті Меріленд. А проживанням та відновленням захисників опікуються волонтери. “Голос Америки” поспілкувався з трьома військовими, які проходять реабілітацію у США.
Олександру Федуну з Запоріжжя 23 роки. За кілька місяців до повномасштабної війни він звільнився з армії, втім 24 лютого одним із перших прийшов до військкомату. Його призначили командиром відділення. Спочатку він воював на Донецькому напрямку, потім обороняв рідне Запоріжжя. У травні потрапив у засідку до росіян і підірвався на міні: “Я виліз із люка механіка-водія, тоді я ще не усвідомлював, що в мене немає ніг. При висадці з люка була така ситуація, що я їх обламав, тому ампутація в мене на різній висоті. Коли виділявся адреналін, я зміг накласти турнікети і доповз, щоб хлопці змогли до мене підійти і забрати”, - розповідає Олександр.
Війна забрала в нього обидві ноги, але не мужність і оптимізм. “Я переймався буквально два тижні, коли у мене йшли операції. Я дуже боявся, що мені ноги ампутують повністю з вилученням суглобів. Ампутували верхню третину та нижню третину, але я бачив, що з такими ампутаціями більшість людей ходять і не переймаються, до всього звикаєш”, - каже військовий.
Олександр пережив 15 реампутацій та ще 11 операцій в Україні. Через складне ураження він потребував особливих протезів. Волонтери оплатили його переліт і проживання у США, а протезувальний центр у Меріленді виготовив сучасні біонічні кінцівки. Олександр уже поступово вчиться ходити, хоча попереду ще тривала і нелегка реабілітація. Але в нього є мета, яка допомагає швидко звикати до нових обставин, - це бажання повернутися до захисту України. “Якщо буде війна, коли я повернуся, я повернусь на війну. Не буде війни, - будуватиму своє життя в цивільному світі. Інструктором буду для молоді, яка вступила в ряди армії, їм потрібні інструктори, які можуть розповісти, як діяти в різних ситуаціях, тому що таке в книжках не пишуть. У будь-якому разі в мене це тільки початок життя!” - каже Олександр.
Знову захищати країну якнайшвидше хоче й військовослужбовець Анатолій Кірда, який теж приїхав на протезування у США: “Іде війна і очевидно, що треба ставати якомога швидше або до лав Збройних Сил, або допомагати якимось іншим чином, подивимося, як усе буде. Але поки війна, то ціль номер один - це перемога”.
Анатолій - моряк, до початку повномасштабної війни був за кордоном, але щойно дізнався про напад росіян, повернувся в Україну. Спочатку допомагав вигнати росіян із Київщини. Потім воював на Донеччині. Ворожий дрон вистежив Анатолія, коли він відійшов від товаришів і опинився один в окопі. “Міна прилетіла, я побачив, що нога в дуже неприглядному вигляді. Я зумів турнікет накласти, але одна із проблем була, що хлопці не знали, що я не на своїй позиції, і мені довелося виповзати зі свого окопу. Техніка проста - виповзати і повзти до своїх. Слава Богу, доповз, щоб мене почули, хлопці прийшли, винесли з-під обстрілу, а далі почалися шпиталі”, - розповідає Анатолій. Волонтери допомогли транспортувати Анатолія до США. Тут йому теж підібрали сучасний біонічний протез. Команда фізіотерапевтів допомагає йому вчитися ходити з новою ногою.
В американський протезувальний центр доля привела і військового Руслана Тищенка. Він захищав Україну з 2014 року на Донбасі, а влітку 2022 року був тяжко поранений на Харківщині. Коли мінував територію, потрапив під приціл російського коригувальника. “Здається, я бачив цей снаряд, як у фільмі, дивлюсь, летить, а далі вибух. Відкинуло, зрозумів, що треба повзти, дістав ножа, і чіпляючись ножем поповз до своїх”, - розповідає Руслан.
Уже в лікарняній палаті Руслан дізнався, що йому повністю ампутували ліву ногу. “Лікар каже - тут трохи ми тобі відрізали ноги. Я не дуже за ногу переживав, а за те, коли жінка дізнається, що мені за це буде”, - пригадує Руслан. Втім дружина стійко витримала лікування Руслана в Україні, а тепер підтримує чоловіка на реабілітації у США. “Мені здається, що українська жінка, дружина військового, готова витримати все. Вона мужня, для неї немає нічого страшного”, - каже Ірина Тищенко, дружина військовослужбовця.
Руслан страждає від фантомного болю, але найскладнішим для нього було звикнути без життя на фронті. Втім він не втрачає почуття гумору, і будує плани на майбутнє, які поки тримає в таємниці. Однак розповів, що його маленька мрія вже збулася: “Коли я отримав протез, хлопці вже мали протези, і вони закидали ногу за ногу. І це була мрія, хотілося зробити так само. Також мене запитали: як тобі пофарбувати протез, я кажу: "Як мій прапор". Так і пофарбували”.
Сучасні протези для українських бійців коштують від 70 тисяч доларів. Адже в усіх трьох військових, які перебувають на реабілітації в Меріленді, дуже складні типи поранень. Втім українським бійці отримали протези безкоштовно. Їх за власної ініціативи оплатив Центр ортопедії та протезування у штаті Меріленд. “Ми щасливі допомогти з цим, я думаю, що кількість травмованих солдатів в Україні жахлива, і ми хочемо долучитися до допомоги. Ми працюємо багато! Хлопці можуть вам підтвердити, що ми проводимо інтенсивну терапію. У нас фізіотерапія двічі на день, і з такою ж частотою корекція протезів. Але все йде успішно, вони будуть жити з комфортним зручним протезуванням, з високим рівнем функцій протезів”, - розповів Ян Фотетгіл, протезист Центру ортопедії та протезування у місті Сілвер-Спрінг.
Проживання і психологічне відновлення військових, які приїхали на протезування в Америку, взяла на себе організація United Help Ukraine. Волонтери намагаються зробити все, щоб поставити бійців на ноги і фізично, і морально. Для захисників організовували прогулянки на конях, і садили за штурвал літака. Борис Левоненко, представник United Help Ukraine, розповідає: “Їх привіз інший фонд - Revived Soldiers Ukraine. Ірина Ващук нам їх передала і ми їх приймаємо як своїх рідних. Для нас це честь їх приймати та дбати про них. Вони були на дуже тонкій нитці від смерті, вони були готові віддати своє життя за Україну. І тому ми робимо все можливе, щоб вони були в комфорті, щоб вони відійшли від жаху, який пережили”.
Дружини військових сподіваються, що після повернення додому зможуть знайти не меншу підтримку і в Україні. “Дуже щаслива, що ми приїхали сюди, в Америку, і ми з нашими чоловіками спілкуємося з американськими ветеранами і військовими. Ми бачимо, як держава підтримує військових, як вони збираються, вони спілкуються, вони разом на футбол ходять, тому я вважаю що наша держава повинна делегувати людей, які сюди приїдуть і повчаться, як потрібно організовувати таких людей”, - каже Ірина Кірда, дружина військовослужбовця.
Загалом реабілітація після таких ампутацій, за даними американських лікарів, займає близько року. Втім українські військові вже випереджають графік.
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- Голос Америки
"Надає надзвичайно важливу допомогу Україні" - Байден про новий бюджет США
Президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік. Документ, що встановлює витрати уряду США на історично високому рівні 1,7 трлн дол, передбачає майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні.
Байден заявив, що цей бюджет "завершує рік історичного прогресу" і підкреслив, що серед інших приіоритетів, в законі передбачено допомогу Україні.
"Сьогодні я підписав всеохопний закон, що завершує рік історичного прогресу, - твітував президент США у четвер. - Він інвестуватиме у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення від природних катастроф, фінансування закону про подолання насильства проти жінок (VAWA) - та надає надзвичайно важливу допомогу Україні. Очікую на більше в 2023".
Як повідомляв Голос Америки, $45 млрд. додаткової допомоги для України, передбачені бюджетом, включають 9 млрд дол фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні, яка передбачає зокрема надання устаткування, навчання, логістику та поставки на підтримку Збройних сил України.
На 11,88 млрд доларів буде поповнено запаси зброї США, яку Америка надає Україні із своїх запасів, в рамках президентських пововажень.
Згідно з законом, президент США отримає нові повноваження передати Україні зброю із запасів США обсягом 14,5 млрд дол. Також майже 2,5 млрд дол передбачено на гуманітарні потреби України, а 13,37 млрд дол - на економічну та бюджетну підтримку.
Байден відзначив продуктивність роботи Конгресу. В офіційному акаунті американського президента подано відео, на якому він підписує 65 законопроектів.
Українці не відразу, але отримають потрібну зброю. Прогноз на 2023 рік
Масивні обстріли цивільних об’єктів в Україні, які в останні дні року, що минає, проводить російська армія, викликають обурення у світових лідерів, дипломатів, представників ООН. Але експерти-міжнародники ставлять питання про те, що світ готовий зробити заради того, щоб ці обстріли припинилися, щоб українські цивільні не гинули під завалами своїх будинків, щоб Україна могла відновити контроль над своєю територією, а мільйони українців – повернутися додому.
За даними українських рятувальників, у четвер Росія обстріляла 10 областей, пошкодила 28 різних об’єктів, травм зазнали 5 осіб.
Офіс ООН з прав людини заявив, що він «стурбований» повідомленнями про нові ракетні удари та закликав до захисту цивільних.
«Ми стурбовані повідомленнями про загибель або поранення цивільних осіб, у тому числі дітей, а також про пошкодження будинків і критичної інфраструктури внаслідок нових ракетних ударів Росії по кількох містах», – написали представники організації у Twitter.
«Безглуздим варварством» назвав цей обстріл, міністістр закордонних справ України Дмитро Кулеба і закликав не залишатися байдужим до «таких масових воєнних злочинів».
«Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року. Не може бути «нейтралітету» перед обличчям таких масових воєнних злочинів. Прикидатися «нейтральністю» означає стати на бік Росії», – написав Кулеба у твіті.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у четвер, що прагне надавати більше підтримки Україні, і якщо буде потрібно, то не лише з Британії, але і з інших країн світу.
«Ми забезпечимо системи озброєнь, які є сумісними зі зброєю радянської доби, а нещодавно ми відправили тисячі протиповітряних ракет, щоб збивати ці безпілотники», – сказав британський міністр.
Вашингтон подолав багато багато самообмежень за останні 10 місяців
Як каже оглядач часопису Politico, 2023 рік має показати, чи захід готовий постачати зброю не лише радянської доби, але і сучасні системи, на які він накладав обмеження у 2022 році. Що буде після Javelin, HIMARS та Patriots, запитує він. Чи отримає Україна передові винищувачі, такі як F-16 американського виробництва, танки американського та німецького виробництва та безпілотники, про які постійно просять українці?
Українські урядовці та багато західних експертів стверджують, що для того, щоб вибити росіян з території України, потрібні ракети більшої дальності та сучасні бойові танки, тобто саме та зброя, яку західні країни поки що не хочуть надавати.
Офіційні особи США кажуть, що надають ту зброю, яку українці можуть застосувати найкраще у мінливій воєнній ситуації. Але також, як наголосив президент США Джо Байден під час його нещодавньої прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі, його стримує можливість ескалації конфлікту та неготовність партнерів по НАТО надавати зброю, яка могла б таку ескалацію викликати.
Однак, як зауважує оглядач Politico, «масовий приплив зброї в Україну за останні 10 місяців» вже знаменує значний відхід від попередньої позиції Вашингтона, коли навіть після анексії Криму у 2014 році адміністрація Обами відмовлялася надавати Україні наступальну зброю.
«Лише за адміністрації Трампа Пентагон схвалив надсилання протитанкової зброї Javelin — і навіть тоді обумовив, що Javelin має зберігатися в західній частині країни, подалі від лінії фронту», – нагадує Politico.
Але з того часу багато змінилося. США почали відправляти зброю в Україну ще перед вторгненням, а протягом тижня в березні США та НАТО перекинули в країну понад 17 000 установок Javelin. Це був перехід першої червоної лінії, яку попередні адміністрації установили самі собі, вважає Politico.
Навесні адміністрація Байдена почала надавати 155-міліметрові гаубиці. Потім у червні –високомобільну артилерійську ракетну систему М142, далі були HIMARS та NASAMS.
Хоча HIMARS були ефективними, росіяни пристосувалися до їхньої появи на фронті, тож вони пересунули свої командно-контрольні вузли та склади зброї за межі досяжності цих установок, що зараз складає близько 120 кілометрів. Тому українці просять про ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані понад 450 кілометрів.
Для наступу українським військам потрібна підтримка з повітря, адже як каже генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач генерал армії США в Європі, форсування Дніпра на лівий берег, де окопалися росіяни, вимагатиме операції, масштаб якої можна порівняти з висадкою десанту в Нормандії під час Другої світової війни.
Для цього, як каже Гретлінг, буде необхідно використовувати ППО середньої та малої дальності в поєднанні з такою системою, як Patriot, бо якою б потужною не була ця система, її буде недостатньо для захисту всього 500-кілометрового фронту України.
Інший американський генерал (у відст.), Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, каже, що ракети ATACMS – це «саме те, що їм потрібно» прямо зараз. На його думку, наступ буде просуватися в бік Криму, тому зброя великої дальності дозволить Україні вражати ключові російські позиції – авіабази, лінії зв’язку, Керченський міст.
Переговори далі ведуться про постачання танків – західні країни платять за вдосконалення радянських зразків, але не готові надавати сучасні американські Abrams, чи німецькі Leopard. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово і публічно заявляв, що не хоче самотужки посилати в Україну бойові танки. Але лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц тисне на уряд і каже, що поставка танків скоротила б термін війни.
«Підтримка України бронетранспортерами і бойовими танками не продовжила б цю війну, а скоротила б», – каже голова ХДС в інтерв’ю Німецькому агентству преси в Берліні і додає, що Німеччина та інші європейські країни вже давно повинні були поставити Україні бронетехніку західного зразка.
На його думку, спільні дії Сполучених Штатів і Євросоюзу щодо різних поставок зброї в Україну «безсумнівно були б можливими». Але, каже Мерц, «офісу канцлера, очевидно, бракує політичної волі взяти на себе керівництво в Європі».
Однак оглядачі вважають, що політична воля на Заході все ж зміцнюється, і тенденція останнього року свідчить про те, рано чи пізно надходить і та зброя, в якій Україні спочатку категорично відмовляли.
«Оголошення про те, що США незабаром передадуть батарею Patriot і авіаційні «розумні бомби», останні з багатьох пакетів зброї, які вважалися ескалаційними на початку війни, натякає на подальші потенційні зміни політики наступного року, оскільки всі сторони шукатимуть спосіб припинити бойові дії», – вважає Politico.
Бен Годжес вважає, що Україна наступного року зможе повернути свої території. Відео
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