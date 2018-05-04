Українці шоковані - нагороду Tribeca отримав фільм про російського бойовика

Нагородження восьмихвилинного фільму режисера Ленара Камалова Phone Duty одним з головних призів щорічного американського фестивалю Tribeca в Нью-Йорку викликало хвилю обурення в соціальних мережах.

Стрічка з близько 640 коментарів під новиною про рішення журі майже повністю складається з розлючених та обурених відгуків на рішення кінофестивалю.

"Ви щойно звели до нуля репутацію фестивалю. Ганебно давати приз фільму, створеному у співпраці з людиною, яка закликає вбивати українців!", - написав у Facebook народний депутат України Володимир Ар'єв.

"Присудження призу фільму з пропаганди тероризму Phone Duty є ганьбою і я зроблю все, щоб привернути увагу до цього, включаючи через мій аккаунт у Twitter @XSovietNews", - наголосила відомий блогер Сара Гурст.

"Ганьба! Чи добре платять за російську пропаганду?", - написала Вікторія Шевченко.

"Герой" фільму Phone Duty, Захар Прилепін має бути ув'язненний пожиттєво за злочини скоєні на українській землі", - переконаний Борис Приваліхін, менеджер з Гаррімана, Нью-Йорк. "Там він колись і буде. Не забудьте надіслати йому диплом, щоб він прикрасив камеру. Що за ідіотське рішення дати нагороду за фільм про злочинця! Хто є ці люди у журі? Що вони знають про неоголошену війну Росії проти України? Більше 10 000 українців вбито, мільйони переміщено. "Гуманізована війна?!", - обурюється глядач.

На прохання "Голосу Америки" ситуацію прокоментував нью-йоркський кінокритик Годфрі Чешир: "я розумію, чому фільм отримав приз. Він драматичний і дуже добре відзнятий. Я розумію суть заперечень, однак, не певен, що фестивалі мають судити фільми за політичними, а не художніми критеріями. Однак, це дискусійне питання".

Інша точка зору у російського кінокритика Катерини Барабаш.

Головний приз, по суті, отримав терорист, екстреміст, шовініст і сталініст Захар Прилепін, учасник збройної агресії на території сусідньої країни.

"Історія з нагородженням фільму Phone Duty - відмінний аргумент на користь того, що не існує мистецтва поза політикою, - вважає Барабаш. - Коли починаються розмови про те, що мистецтво не повинно йти за політикою, розумієш, що людина, яка це каже, плювати хотіла і на те і на інше. І це чудовий приклад. Журі Tribeca зневажило політику, побачивши у фільмі лише художні переваги. І тому, головний приз, по суті, отримав терорист, екстреміст, шовініст і сталініст Захар Прилепін, учасник збройної агресії на території сусідньої країни. Так чи треба відвертати носа від "мерзенної політики", чи потрібно робити вигляд, що люди мистецтва далекі від мирського? Звичайно, можна і так, але тоді не варто дивуватись, що сторінку історії світового кіно отримують покидьки", - застерігає Барабаш.

Фестиваль було засновано в 2002 році Робертом Де Ніро, Джейн Розентол та Ркейгом Хеткоффом як відповідь ділової та культурної спільноти Нью-Йорка на теракти 11 вересня 2001 року. Фестиваль був покликаний відродити мистецтво на нижньому Мангеттені - районі, який особливо постраждав від теракту.

Режисер Камалов, який отримав приз за Phone Duty є "російський британцем", який проживає у Москві після навчання в Лондонському університеті та в Чартерному інституті лінгвістики. "Він перекладає сценарії, працює з акторами і робить переклади для іноземців", - йдеться в каталозі фестивалю.

В прес-релізі до фільму зазначається, що у фільмі йдеться про "історію ополченця ДНР" з позивним Кот, який "отримує наказ чергувати на телефоні, однак це виявляється не так просто".

В прес-релізі також повідомляється, що фільм було вже показано на кінофестивалі в Г'юстоні і в рамках Міжнародного фестивалю кіно в Пусані, Південна Корея.

В листуванні з російською службою "Голосу Америки", Камалов сказав, що він "не очікував на приз".

В електронному листуванні з російською службою "Голосу Америки", Камалов наполегливо просив не розкривати сюжет

"Ми радіємо, що картину, яка так багато для нас означає було помічено і оцінено журі міжнародного фестивалю такого рівня", - заявляє продюсер фільму Наталя Фролова.

В електронному листуванні з російською службою "Голосу Америки", Камалов наполегливо просив не розкривати сюжет і не позиціонувати фільм як антиукраїнський.

"Якщо ви напишите речі, які видадуть суть фільму, то це буде великий "спойлер" і зіпсує ефект від перегляду фільму", - написав Камалов.

Камалов також говорить, що Прилепін не брав учасі у фільмі крім виконання своєї ролі.

"Я на Добнасі ніколи не був, - написав режисер, - і з ополченцями не спілкувався, крім Захара на зйомках. Гра "Ерудит", як ви здогадались, зображує той факт, що Захар - письменник, майстер слова, так як і книги на задньому плані. Гітара зображує, що Прилепін ще й музика".

Єдиним вірним рішенням є забрати нагороду у Phone Duty, вибачитись і зробити пожертви на реабілітацію поранених українських військових

Блогер Сара Гурст пише про фільм: "Абсолютно шокує, що Tribeca навіть допустила фільм за участі Захара Прилепіна до конкурсу, в той час, як українці переживають війну вже чотири роки і вона не закінчується.

Адміністрація Трампа щойно надала протитанкові ракети "Джавелін" Україні і лідер самопроголошеної ЛНР заявив, що війна входить до "гарячої фази". Українських військових продовжують вбивати, включаючи нещодавню загибель дев'ятнадцятирічного військового. Єдиним вірним рішенням є забрати нагороду у Phone Duty, вибачитись і зробити пожертви на реабілітацію поранених українських військових", - заявляє Гурст.

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