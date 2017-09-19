Оборонний бюджет США включатиме протидію пропаганді

Проект Національного оборонного бюджету США (NDAA) на 2018 фіскальний рік схвалений Сенатом в понеділок, розширює можливості протидії пропаганді та дезінформації, йдеться в спільній заяві сенатора-республіканця Роба Портмана та сенатора-демократа Кріс Мерфі.

"Важливо для Сполучених Штатів посилити оборону проти іноземної пропаганди та дезінформації", - написав сенатор Роб Портман в Twitter.

"Минулого року, Сполучені Штати вжили ключові кроки з боротьби проти потужних дій з дестабілізації, пропаганди та дезінформації, які проводять проти нас наші іноземні вороги, прийнявши двопартійний Закон про протидію пропаганді та дезінформації", - зазначив сенатор Портман.

Терористична пропаганда ІДІЛ та системна кампанія з дезінформації з боку Росії, є ключовими загрозами нашій національній безпеці

Цього року, положення Закону про протидію пропаганді та дезінформації включено до проекту Закону про національний оборонний бюджет (NDAA).

"Терористична пропаганда ІДІЛ та системна кампанія з дезінформації з боку Росії, є ключовими загрозами нашій національній безпеці", - заявив сенатор Мерфі.

Законопроект NDAA передбачає взаємодію Міністерства оборони США з Державним Департаментом США в рамках об’єднаної робочої групи, що поєднає операційні можливості та ресурси Міністерства оборони США з стратегічним керівництвом Державного департаменту та цивільними програмами грантів.

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