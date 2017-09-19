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Оборонний бюджет США включатиме протидію пропаганді

  • Голос Америки
Сенатор Кріс Мерфі

Проект Національного оборонного бюджету США (NDAA) на 2018 фіскальний рік схвалений Сенатом в понеділок, розширює можливості протидії пропаганді та дезінформації, йдеться в спільній заяві сенатора-республіканця Роба Портмана та сенатора-демократа Кріс Мерфі.

"Важливо для Сполучених Штатів посилити оборону проти іноземної пропаганди та дезінформації", - написав сенатор Роб Портман в Twitter.

"Минулого року, Сполучені Штати вжили ключові кроки з боротьби проти потужних дій з дестабілізації, пропаганди та дезінформації, які проводять проти нас наші іноземні вороги, прийнявши двопартійний Закон про протидію пропаганді та дезінформації", - зазначив сенатор Портман.

Терористична пропаганда ІДІЛ та системна кампанія з дезінформації з боку Росії, є ключовими загрозами нашій національній безпеці
Сенатор Кріс Мерфі

Цього року, положення Закону про протидію пропаганді та дезінформації включено до проекту Закону про національний оборонний бюджет (NDAA).

"Терористична пропаганда ІДІЛ та системна кампанія з дезінформації з боку Росії, є ключовими загрозами нашій національній безпеці", - заявив сенатор Мерфі.

Законопроект NDAA передбачає взаємодію Міністерства оборони США з Державним Департаментом США в рамках об’єднаної робочої групи, що поєднає операційні можливості та ресурси Міністерства оборони США з стратегічним керівництвом Державного департаменту та цивільними програмами грантів.

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