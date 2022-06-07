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США та партнери працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет – Білий Дім
На запит української служби Голосу Америки високопосадовець Білого дому підтвердив, що США та союзники постачають в Україну протикорабельні ракети для посилення її прибережної оборони.Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб», – сказав чиновник Білого дому.
Він додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і «надалі буде світовим лідиром у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки».Раніше у вівторок, 7 червня, під час виступу у Сенаті лідер Республіканської меншості республіканець Мітч Макконнелл заявив, що США повинні надсилати більш потужну зброю в Україну.
"Оскільки Росія посилає бойову міць на фронт, українським солдатам потрібно більше зброї. Їм потрібна потужніша зброя. І їм потрібна зброя більшої дальності, щоб безпечно протистояти наступальним силам Росії", - сказав він, відповідно до прес-релізу, розміщеного на офіційному сайті сенатора.Він закликав адміністрацію Байдена пояснити, чи продовжить вона надавати Україні ракети більшої дальності та чи надасть протикорабельні ракети, "щоб Україна могла націлюватись на російські загрози українським чорноморським портам".
Макконнел наголосив, що не варто боятися роздратувати чи принизити Путіна та ті, "хто стурбований ескалацією, мають думають, що Путін зробить з їхніми (українськими – ред.) містами, якщо його не зупинить Україна".
Три тижні тому високопосадовець Білого дому повідомив, що адміністрація Джозефа Байдена працює над тим, щоб передати передові протикорабельні ракети в руки українських військових, щоб допомогти їм подолати морську блокаду Росії українських портів.Ці заяви лунали на тлі побоювань, що більш потужна зброя, яка може потопити російські військові кораблі, посилить конфлікт.
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