Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

ВМС США для протистояння Китаю розширяться за рахунок безпілотних і автономних кораблів, підводних човнів і літальних апаратів

Міністр оборони США Макр Експер

План націлений на збереження переваги над ВМС Китаю, які становлять загрозу для США

Міністр оборони США Марк Еспер оголосив про амбітний план по нарощуванню ВМС США за рахунок безпілотних і автономних кораблів, підводних човнів і літальних апаратів для протистояння зростаючим викликам з боку Китаю на морі.

Я хочу чітко дати зрозуміти, що Китай не може зрівнятися з США в тому, що стосується військово-морської могутності

Глава Пентагону заявив, що масштабна транформація військово-морської могутності США, яка отримала назву «Майбутнє, вперед» (Future Forward) передбачає розширення американської військової флотилії з нинішніх 293 кораблів до 355.

Мета цього плану - зберегти перевагу над китайськими військово-морськими силами, в яких бачиться основна загроза США. Його реалізація потребуватиме збільшення бюджету ВМС США на десятки мільярдів доларів в період до 2045 року.

В результаті розширення в арсеналі ВМС з'являться додаткові надводні кораблі, в тому числі меншого розміру, буде більше підводних човнів; з'являться надводні та підводні кораблі, які можуть бути опціонально пілотованими, безпілотними і автономними, а також широкий спектр авіаносних безпілотних літальних апаратів.

Еспер пояснив, що в результаті повинна підвищитися здатність флоту кораблів виживати в високоинтенсивном конфлікті, проектувати американську міць і присутність і наносити точкові удари на дуже великих відстанях.

Навіть якщо б ми припинили будівництво нових кораблів, КНР знадобилися б роки, щоб наздогнати нас за можливостями у відкритому морі

Він підтвердив, що Китай є основною загрозою безпеці США, і що Індо-Тихоокеанський регіон є «пріоритетним театром» військових дій для американських військових.

У доповіді Пентагону, присвяченому Народно-визвольної армії Китаю, опублікованому раніше цього місяця, говориться, що Пекін має найбільший у світі військово-морський флот, який нараховує 350 кораблів і підводних човнів.

Однак, підкреслив Еспер, китайський флот поступається за силоюі можливостями.

«Навіть якщо б ми припинили будівництво нових кораблів, КНР знадобилися б роки, щоб наздогнати нас за можливостями у відкритому морі, - сказав він. - Я хочу чітко дати зрозуміти, що Китай не може зрівнятися з США в тому, що стосується військово-морської могутності».

За словами Еспера, досягнення мети в 355 кораблів означає, що ВМС повинні отримувати більшу частку бюджету Пентагону. Крім того, США повинні вкласти більше ресурсів в розширення і модернізацію верфей, в чому у Китаю є явна перевага.

Дивіться також: Як українці у США підтримують своїх кандидатів на виборах-2020?

Як українці у США підтримують своїх кандидатів на виборах-2020? Відео
Embed
Як українці у США підтримують своїх кандидатів на виборах-2020? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:51 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG