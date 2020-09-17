ВМС США для протистояння Китаю розширяться за рахунок безпілотних і автономних кораблів, підводних човнів і літальних апаратів

Міністр оборони США Марк Еспер оголосив про амбітний план по нарощуванню ВМС США за рахунок безпілотних і автономних кораблів, підводних човнів і літальних апаратів для протистояння зростаючим викликам з боку Китаю на морі.

Я хочу чітко дати зрозуміти, що Китай не може зрівнятися з США в тому, що стосується військово-морської могутності

Глава Пентагону заявив, що масштабна транформація військово-морської могутності США, яка отримала назву «Майбутнє, вперед» (Future Forward) передбачає розширення американської військової флотилії з нинішніх 293 кораблів до 355.

Мета цього плану - зберегти перевагу над китайськими військово-морськими силами, в яких бачиться основна загроза США. Його реалізація потребуватиме збільшення бюджету ВМС США на десятки мільярдів доларів в період до 2045 року.

В результаті розширення в арсеналі ВМС з'являться додаткові надводні кораблі, в тому числі меншого розміру, буде більше підводних човнів; з'являться надводні та підводні кораблі, які можуть бути опціонально пілотованими, безпілотними і автономними, а також широкий спектр авіаносних безпілотних літальних апаратів.

Еспер пояснив, що в результаті повинна підвищитися здатність флоту кораблів виживати в високоинтенсивном конфлікті, проектувати американську міць і присутність і наносити точкові удари на дуже великих відстанях.

Навіть якщо б ми припинили будівництво нових кораблів, КНР знадобилися б роки, щоб наздогнати нас за можливостями у відкритому морі

Він підтвердив, що Китай є основною загрозою безпеці США, і що Індо-Тихоокеанський регіон є «пріоритетним театром» військових дій для американських військових.

У доповіді Пентагону, присвяченому Народно-визвольної армії Китаю, опублікованому раніше цього місяця, говориться, що Пекін має найбільший у світі військово-морський флот, який нараховує 350 кораблів і підводних човнів.

Однак, підкреслив Еспер, китайський флот поступається за силоюі можливостями.

«Навіть якщо б ми припинили будівництво нових кораблів, КНР знадобилися б роки, щоб наздогнати нас за можливостями у відкритому морі, - сказав він. - Я хочу чітко дати зрозуміти, що Китай не може зрівнятися з США в тому, що стосується військово-морської могутності».

За словами Еспера, досягнення мети в 355 кораблів означає, що ВМС повинні отримувати більшу частку бюджету Пентагону. Крім того, США повинні вкласти більше ресурсів в розширення і модернізацію верфей, в чому у Китаю є явна перевага.

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