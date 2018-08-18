Прикордонників на кордоні Норвегії і Росії посадять на електровелосипеди?

Електровелосипеди можуть бути лише одним із численних інструментів при здійсненні охорони кордону

Норвезькі прикордонники випробовують електровелосипеди для вирішення завдань патрулювання на майже 200-кілометровому кордоні з Росією. Про це пише видання The Barents Observer.

Повідомляється, що тихохідні електровелосипеди мають дозволити більш непомітно здійснювати пошук порушників кордону. Зараз електровелосипеди випробовують службоці військової частини Garrison of Sør-Varanger.

Плюсом електровелосипедів для прикордонників називають також невеликі розміри, вагу та значний запас ходу, а також те, що вони не лишають помітних слідів на ґрунті у порівнянні із більш традиційними транспортними засобами.

При цьому прикордонники відзначили, що електровелосипеди можуть бути лише одним із численних інструментів при здійсненні охорони кордону.

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