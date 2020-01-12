Британська королева скликає нараду через рішення принца Гаррі відмовитись від привілеїв – ЗМІ

Королева Великої Британії скликає у понеділок родинну нараду через рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв, повідомляє ВВС.

За цими даними, переговори відбудуться у Сандрингемському палаці – королівському маєтку в графстві Норфолк за участі принца Гаррі, його брата Вільяма та їхнього батька, а Меган Маркл приєднається до розмови телефоном із Канади.

Ця зустріч має стати першою відтоді, як подружжя оголосило про своє рішення.

8 січня принц Гаррі та його дружина Меган оголосили про намір вийти з королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними.

Вони не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

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