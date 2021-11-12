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США занепокоєні, через зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі

тимчасова повірена в справах США в ОБСЄ Кортні Остріан

"Росія - основна перепона для миру", - йдеться в заяві делегації США в ОБСЄ, виданій 11 листопада.

"Невиправданими і небезпечно провокаційними" назвали дипломати військові дії Росії в Україні та поблизу кордонів а також зростання "ворожої риторики" Кремля в останні місяці.

"Військова діяльність Росії в Україні та навколо неї а також зростання ворожої риторики Кремля в останні місяці є невиправданим і небезпечно провокаційним. Росія - основна перепона для миру. Росія почала цей конфлікт і на ній лежить повна відпоівдальність за те, щоб його припинити", - заявила тимчасова повірена в справах США в ОБСЄ Кортні Остріан.

"Сполучені Штати наголошують на глибокій занепокоєності, через зростання кількості порушень режиму припинення вогню поблизу Контактної лінії, особливо поблизу районів відведення сил "Золоте" та "Петрівське", - додала Остріан.

Вона закликала Росію припинити агресію, достримуватись режиму припинення вогню, виконувати зобов'язання за Мінськими домовленостями і забрати свої сили з суверенної території України а також дозволити Спостережній місії ОБСЄ виконувати свої завдання, що "включають моніторинг ситуації в Україні, включно з контрольованою Росією територією Донбасу та окупованим Росією Кримом".

Спостережна місія ОБСЄ в своєму щоденному звіті від 11 листопада повідомила про 399 випадків порушення режиму припинення вогню, включаючи 26 вибухів в Донецькому регіоні та чотири випадки таких порушень в Луганському регіоні. Також ОБСЄ втратила зв'язок з одним із своїх дронів.

У своєму зверненні Остріан також закликала Росію брати конструктивну участь в Тристоронній контактній групі та дозволити вільне пересування цивільних через пункти пропуску на Контактній лінії.

Вона висловила занепокоєння через "збільшення кількості масових затримань кримських татар, які мирно протестуються проти російських репресій" в Криму.

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Законодавці США, ЄС, України оприлюднили спільну заяву, де засудили накопичення режимом Путіна військових сил на українському кордоні. Відео
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Законодавці США, ЄС, України оприлюднили спільну заяву, де засудили накопичення режимом Путіна військових сил на українському кордоні. Відео

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