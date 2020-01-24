У 5-ті роковини обстрілу Маріуполя, США закликали Росію припинити вогонь та відвести свої сили

П'ять років тому, 24 січня 2015 року, підтримувані Росією бойовики обстріляли околицю Маріуполя, мікрорайон "Східний", з ракетних систем "Град" та "Ураган".

Жертвами обстрілу стало 30 осіб, а понад 100 отримали поранення, йдеться у заяві Посольства США в Україні, виданій у п'яту річницю обстрілу.

"Ті хаотичні і жахливі обстріли, спрямовані проти мирних українців, були частиною нападу сил підконтрольних Росії та повним порушенням Мінських угод", - заявив аташе з питань армії та оборони Посольства США Томас Воффорд у відеозверненні.

Дипломати закликали Росію "здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України".

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