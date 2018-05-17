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Світ

Штрафувати на 900 доларів за вуличні домагання хочуть у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ухвалення законопроекту дозволить жінкам перестати боятись "виходити на зовні".

Законопроект схвалений цього тижня Національною асамблеєю Франції пропонує штрафувати за словесні домагання на вулиці до 885 доларів.

Законопроект тепер передано на розгляд Сенату, його підтримує президент Франції Еммануель Макрон. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, штрафувати пропонується за вербальні домагання та посвистування на адресу жінок у громадському просторі. Нижня межа стягнення встановлена на рівні 90 євро, верхня - 750 євро.

Боротьба із сексуальними домаганнями була частиною передвиборчої програми президента Франції Еммануеля Макрона.

Противники законопроекту назвали законопроект "полюванням на відьом" спрямованим проти чоловіків, яке переводить до статусу злочину "певну непристойну поведінку, яку не можна порівняти до домагань".

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