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SpaceX підтвердив запуск першої цивільної космічної місії "Натхнення4" 15 вересня

Керівник місії "Натхнення4" Джеред Айссакман

"Приватна космічна місія "Натхнення4" має "добро" на запуск 15 вересня", - твітує компанія SpaceX.

2 серпня компанія, якою керує Ілон Маск, завершила оцінку підготовки до запуску своєї першої місії на "Капсулі Дракон", що складатиметься лише з цивільних осіб. В місії не будуть брати участь професійні астронавти.

Учасником місії стане мільярдер Джеред Айссакман, який придбав право на участь в польоті в рамках програми зі збору коштів для лікарні "Сент Джуд". У польоті також візьме участь Хейлі Арсено, помічниця терапевта лікарні "Сент Джуд", яка сама пережила рак кісток, та Сіан Проктор і Крис Сембрські, які виграли право на політ в загальному світовому конкурсі та конкурсі підприємців, відповідно, повідомляє SpaceX.

Раніше космічні туристи піднімались до суборбітальної висоти, або прибували до Міжнародної космічної станції у супроводі астронавтів.

Тепер, учасники польоту, як очікується, проведуть три дні на орбіті Землі, вище ніж Міжнародна космічна станція.

Потім капсула здійснить посадку в Атлантичному океані. SpaceX повідомила, що на відміну від попередньої місії "Капсули Дракон", цей політ не передбачає швартовки з Міжнародною космічною станцією, що дозволило встановити на капсулі видове скло.

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