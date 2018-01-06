Українські лідери привітали співвітчизників із Різдвом

Президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом. На своїй сторінці в Twitter він написав, що Різдво – це «народження надії на спасіння, мир та справедливість» і закликав помолитися за тих, хто захищає країну.

Премєр-міністр України Володимир Гройсман і міністр закордонних справ Павло Клімкін були лаконічними у своїх привітаннях:

Міністр екології та природніх ресурсів України Остап Семерак у зверненні на сайті міністерства відзначив: "Лише разом з великою вірою в серці та молитвою на вустах ми зможемо зробити цей світ привітнішим і добрішим".

Міністр оборони Степан Полторак також привітав українців:

Дивіться також: Як "Щедрик" став символом Різдва у США