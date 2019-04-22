Трамп привітав Зеленського і нагадав про важливість реформ та боротьби з корупцією в Україні

Президент США Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, що відбулись в Україні 21 квітня.

Президент побажав Зеленському успіхів і назвав вибори важливим моментом в історії України, йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

Трамп відзначив, що вибори відбулись мирно і демократично. Він підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів українському суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів і висловив відданість спільній роботі з обраним президентом Зеленським та народом України задля втілення реформ, зміцнення демократії, підвищення добробуту та викорінення корупції, повідомили у адміністрації президента США.

Дивіться також: Українці у Сан-Франциско: "прийшли проголосувати тому, що не хочемо загубити нашу країну"