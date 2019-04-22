Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп привітав Зеленського і нагадав про важливість реформ та боротьби з корупцією в Україні

  • Голос Америки

Показати коментарі

Президент США Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, що відбулись в Україні 21 квітня.

Президент побажав Зеленському успіхів і назвав вибори важливим моментом в історії України, йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

Трамп відзначив, що вибори відбулись мирно і демократично. Він підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів українському суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів і висловив відданість спільній роботі з обраним президентом Зеленським та народом України задля втілення реформ, зміцнення демократії, підвищення добробуту та викорінення корупції, повідомили у адміністрації президента США.

Дивіться також: Українці у Сан-Франциско: "прийшли проголосувати тому, що не хочемо загубити нашу країну"

Українці у Сан-Франциско: "прийшли проголосувати тому, що не хочемо загубити нашу країну". Відео
Embed
Українці у Сан-Франциско: "прийшли проголосувати тому, що не хочемо загубити нашу країну". Відео

No media source currently available

0:00 0:00:58 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

Мистецтво дебатів. Як у США вчаться дебатувати? Відео
Embed
Мистецтво дебатів. Як у США вчаться дебатувати? Відео

No media source currently available

0:00 0:04:20 0:00

Мистецтво дебатів. Як у США вчаться дебатувати? Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG