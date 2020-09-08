У Техасі вперше успішно клонували коня Пржевальського

У Г’юстоні в Техасі народився вперше успішно клонований малюк коня Пржевальського. Про це повідомляє зоопарк міста Сан-Дієго. Коня змогли клонувати завдяки замороженому зразку ДНК, який зоопарк зберігав з 1980 року.

Для клонування використали клітини жеребця, який народився 1975 року в Британії. Згодом його переправили у США, де він жив до 1998 року.

“Це народження розширює можливості генетичного порятунку диких видів, що опинились під загрозою зникнення. Вдосконалені репродуктивні технології, в тому числі клонування, можуть врятувати види і дозволити нам відновити генетичне різноманіття, яке б в інакшому разі було би з часом втраченим”, - сказав Рян Філан, виконачий директор компанії Revive & Restore, яка брала участь у клонуванні.

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Новонароджене лоша назвали Курт - коли малюк підросте, його планують доставити у зоопарк Сан-Дієго, де він зможе приєднатись до інших представників свого виду.

Коней Пржевальського в природному середовищі можна знайти у Монголії та Китаї, тварини пребувають під особливою загрозою зникнення. Раніше цей вид у дикій природі вважали вимерлим, його представників можна було зустріти здебільшого в зоопарках в різних країнах світу.

Однак згодом завдяки програмам розведення та відновлення тварин, популяцію коней Пржевальського вдалось збільшити та повернути тварин на волю.

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