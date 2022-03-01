США відреагували на розпорядження Путіна про ядерну зброю

Білий дім вважає риторику Кремля на тему можливості застосування ядерної зброї "провокаційною" і закликає її уникати.

Так речниця Білого дому Джен Псакі відреагувала на розпорядження Путіна привести російські ядерні сили у режим бойового чергування.

"Ми оцінюємо вказівку Путіна, і наразі не бачимо причин змінювати свій рівень готовності, - зазначила Псакі. - Сполучені Штати і НАТО не мають бажання конфліктувати з Росією, і ми вважаємо, що провокаційна риторика, зокрема про ядерну зброю, є небезпечною, додає загрози прорахунку. Її слід уникати, і ми вдаватися до неї не будемо”.

На уточнююче питання журналістів, чи американці мають переживати через можливість ядерної війни, прес-секретарка Адміністрації президента США відповіла: “Ні”.

27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав своїм військовим керівникам перевести сили ядерного стримування Росії в “особливий режим бойового чергування”, у відповідь на, за його словами, “агресивні заяви” членів НАТО і масштабні санкції країн Заходу, накладені на Путіна, його оточення та на російські фінансові установи.

На сайті Міноборони РФ мовиться, що стратегічні сили стримування РФ “призначені для стримування агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому агресора (завдання йому поразки), у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї”.

У понеділок, 28 лютого, президент США Джо Байден під час телефонної конференції обговорив з союзниками і партнерами скоординовану “відповідь на невиправдану і неспровоковану війну Росії проти України”.