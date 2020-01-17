Світова рецесія не обов'язкова, а шанси України наздогнати Польщу залишаються невеликими – прогнози економістів на 2020

Стратегічна невизначеність – основна риса року, що розпочався. Про це йдеться в прогнозі, оприлюдненому перед засіданням Всесвітнього економічного форуму, що має відбутись наступного тижня у швейцарському Давосі.

Ось чого очікують від світової економіки експерти міжнародних фінансових компаній та установ.

"Крихка. Поводитись обережно", - пише про світову економіку в 2020 році Світовий банк. В банку закликали світових політиків втілювати стратегію, яка б зменшувала рівень невизначеності.

Світове зростання послабилось в 2019 році, через те, що торговельні війни зашкодили економічному зростанню Китаю, заявляють економісти HIS Markit і наголошують, що у багатьох частинах світу промисловість, або спадає, або уповільнила зростання.

Серед позитивних сигналів, економісти відзначили те, що торговельна війна не мала такого руйнівного впливу на економіку світу, як передбачалось раніше, а наприкінці року сформувалась тенденція до стабілізації у відносинах Китаю та Америки а також зменшення невизначеності навколо Брекзиту.

Тепер світова рецесія - не є найбільш ймовірним сценарієм в 2020 році, заспокоюють у прогнозі давоського форуму.

Після року нестабільності через торговельне протистояння США та Китаю, невизначеності щодо Брекзиту, 2020-тий розпочнеться зі слабкого зростання, яке прискорюватиметься до середини року, вважають у JP Morgan.

У IНS Markit прогнозують помірне зміцнення курсу долара – на біля 3% до інших провідних валют протягом двох років

З ними погоджуються і економісти Morgan Stanley. "Наприкінці року, фактори, що спричиняли найбільшу світової нестабільності у 2019-му, такі як торговельна війна США та Китаю а також невизначеність навколо Брекзиту, починають втрачати свою актуальність. Це може означати, що стан світової економіки починає покращуватись", - йдеться в прогнозі банку.

А от у японському банку Nomura більш стримані у прогнозах і вважають, що 2020 буде скоріше роком консолідації, а не відновлення. Експерти банку очікують на послаблення курсу долара до світових валют, "що може сприяти світовій ліквідності і надати ринкам, що розвиваються доступ до ресурсів".

Для Центральної та Східної Європи головною темою 2020 року стане уповільнення зростання, вважають у Міжнародному інституті фінансів США

У IНS Markit прогнозують помірне зміцнення курсу долара – на біля 3% до інших провідних валют протягом двох років. Цьому, на думку експертів, спрятимуть такі фактори, як більш швидке зростання економіки США, порівняно до інших розвинених економік, статус долара як стабільної валюти, яка, поряд з швейцарським франком та японською єною, приваблює інвесторів як засіб збереження цінності у нестабільні часи.

Для Центральної та Східної Європи головною темою 2020 року стане уповільнення зростання, вважають у Міжнародному інституті фінансів США. Вони зауважують - у Німеччині уповільнюється виробництво і якщо так буде і надалі, це стане негативним фактором, що може сповільнити зростання у компаніях-постачальниках з Центральної та Східної Європи. Однак, зростання в регіоні залишиться потужним і дозволить продовжити зближення добробуту країн регіону до західних сусідів, вважають експерти.

Економіка України зростатиме на 3,7% у 2020 році, прогнозує Світовий банк. Все ж, зауважують дослідники, за теперішніх трендів зростання, Україна не має великих шансів наздогнати Польщу за доходом на душу населення. У Світовому банку Україні радять усувати фактори, які спотворюють ринкові відносини, покращувати розподіл ресурсів.

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