Білл Тейлор, Джордж Кент, Марі Йованович першими дадуть публічні свідчення в рамках імпічменту президента США

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф оголосив про початок етапу публічних свідчень в рамках процедури імпічменту президента.

Етап публічних свідчень відкриють дипломати, які перебувають на держслужбі тривалий час, працювали за часів президентів як від Республіканської, так і від Демократичної партій і мають гарну репутацію як держслужбовці та патріоти. Починаючи з середи перед американськими законодавцями мають свідчити очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор, колишня посол США в Україні Марі Йованович та заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Демократи, які контролюють більшість в Палаті представників Конгресу США, могли обрати таких свідків на початок відкритого етапу слухань саме для того, щоб задати тон слуханням і відхилити зауваження критиків процедури імпічменту, які називають розслідування надуманим.

Свідчення Тейлора, Кента та Йованович можуть доповнити один одного, висвітливши різні аспекти, що є предметом розслідування в рамках процедури імпічменту. У своїх заявах перед конгресменами, що потрапили до преси після етапу свідчень за зачиненими дверима, видно що посадовці згідні в тому, що були спроби обійти офіційний канали спілкування з Україною на користь зусиль юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

Першим буде свідчити Вільям Тейлор, який раніше висловлював занепокоєність тим, як проводилась політика США щодо Україні, зокрема, наголошував на наявності неофіційного каналу відносин. "Гадаю, це божевільно утримувати безпеку допомогу, що отримати допомогу у політичній кампанії", - йдеться в одному з повідомлень Тейлора до інших дипломатів США.

Кент, який в Державному департаменті, серед іншого, опікувався і Україною, може надати інформацію про зусилля спрямовані на заплямування репутації колишньої посла США до України Марі Йованович. Йованович також може розповісти у відкритому режимі про те, як вона дізналась про дії, спрямовані проти неї.

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