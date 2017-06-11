У Пуерто Ріко проходить референдум: штат США, територія США чи незалежність?

У Пуерто-Ріко у неділю проходить референдум щодо юридичного статусу острова.

Пуерторіканцям пропонують обрати юридичний статус з поміж трьох варіантів: штат США, вільна асоціація/незалежність або нинішній статус.

Наразі Пуерто-Ріко є острівною територією під юрисдикцією США та останнє слово щодо статусу Пуерто Ріко має Конгрес США.

Референдум відбувається в період економічного спаду і спричиненего цим переїзду остров’ян на материк.

У травні влада Пуерто-Ріко оголосила банкрутство.

Ситуація на острові погіршується тим, що молоде населення масово покидає свою батьківщину, мігруючи у пошуках більших заробітків на материкову американську землю. Рівень безробіття на острові з населенням у 3.4 мільйона складає 12 відсотків. За останні 10 років майже півмільйона пуерторіканців переїхали на материкову землю США у пошуках більш доступної вартості життя або робочих місць. Ти, хто залишився на острові, вимушені платити нові податки та більш високі рахунки за комунальні послуги. На острові їжа на 22 відсотки дорожка, ніж на материковій території США, а громадські послуги - на 64 відсотки дорожче.

Референдум у неділю - вже п'ятий для Пуерто-Ріко.

Перші три референдуми не виявили однозначних переваг населення. Під час останнього референдуму у 2012-му році, 54 відсотки виборців проголосували за зміну статусу. 61 відсоток тих, хто відповів на друге запитання, проголосували за статус штату, але півмільйона виборців залишили це питання без відповіді, що призвело до багатьох стверджень, що результати не були легітимними.

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