Губернатора Пуерто-Ріко закликають звільнитись за сексистські й гомофобні образи в бік Рікі Мартіна та інших

Мешканці Пуерто-Ріко закликають губернатора Рікардо Росейо (Ricardo Rosselló) піти у відставку після скандалу довкола публікації переписки у таємному чаті. Росейо писав там сексистські, гомофобні та лайливі повідомлення.

Як повідомляє Центр розслідувальної журналістики Пуерто-Ріко, губернатор жартував про те, щоб застрілити мера Сан-Хуана Кармен Юлін Круз, обговорював тиск на критичних до нього журналістів, лаяв політичних опонентів і владу у Вашингтоні, а також зробив гомофобну ремарку про відомого співака Рікі Мартіна.

Вихідними під стінами будинку губернатора у столиці Сан-Хуані відбулись акції протесту.

Двоє місцевих високопосадовців, які також брали участь у переписці, подали у відставку, але губернатор відмовляється це робити й обмежився вибаченнями. Він сказав, що писав це після виснажливого 18-годинного робочого дня.

Минулого тижня інших двох колишніх чиновників адміністрації Росейо заарештували офіцери ФБР за підозрою в корупції.

Пуерто-Ріко - це інкорпорована територія США. Жителі цієї острівної карибської держави мають американське громадянство, але не мають права голосу на президентських виборах, не мають представництва у Сенаті, а губернатор - це найвища місцева виборна посада.

Адміністрація президента Трампа зазнала значної критики за недостатню, як повідомляли деякі медіа, допомогу у відбудові острова після нищівного урагану "Марія" у вересні 2017 року.

У квітні президент Трамп у Твіттері назвав політиків Пуерто-Ріко "некомпетентними й корумпованими", й додав, що "Пуерто-Ріко отримало набагато більше грошей за Техас і Флориду разом узяті, але влада нічого не може зробити правильно".

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