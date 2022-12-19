Путін прибув до Білорусі. Чого очікувати Україні?

Президент Росії Володимир Путін уперше з 2019 року прибув на територію Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком. До цього Лукашенко сам приїздив до Путіна, цьогоріч він уже сім разів побував у Росії. Увага ЗМІ та політиків з усього світу прикута до цього візиту на тлі повідомлень про те, що Путін спробує тиснути на Лукашенка, щоб Білорусь активніше долучилася до збройної агресії проти України. В Кремлі в понеділок заперечили, що візит Путіна може сигналізувати більшу участь Мінська у війні. Російські ЗМІ наводять слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який назвав такі заяви "безпідставними".

Перед початком зустрічі з Лукашенком, Путін наголосив на військово-технічних зв'язках Росії та Білорусі. У заявах для преси під час візиту, як Путін, так і Лукашенко говорили про важливість економічної співпраці двох країн.

Екс-керівник американської правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот у своєму Twitter написав: “Лукашенко вважає, що ціна за те, що він покладається на Путіна у збереженні своєї диктатури в Білорусі, полягає в тиску, щоб стати путінським пішаком в Україні. Проте Лукашенку потрібні його війська, щоб придушити широку опозицію його автократичному правлінню в Білорусі”.

Тим часом лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, коментуючи візит Путіна до Мінська, наголосила у Twitter, що Лукашенко на цих переговорах представляє лише себе та не може домовлятися від імені всього білоруського народу, і закликала тиснути на диктатора: “Режим Лукашенка є найслабшою ланкою путінської військової машини. Без цього вільна Білорусь стала б найсильнішою санкцією проти Росії та найкращою допомогою для України. Тому ми повинні продовжувати тиск і переконатися, що всі російські війська виведені з нашої території”.

Напередодні командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив про ризики візиту Путіна до Лукашенка: “На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі».

Мирослава Гонгадзе, керівник Голосу Америки у Східній Європі, поспілкувалася з українськими військовими на українсько-білоруському кордоні. У своєму Twitter вона зазначила: “Україна попереджає про ескалацію 18 грудня перед першим візитом президента Росії Володимира Путіна до Мінська за три роки для переговорів із білоруським диктатором Олександром Лукашенком. VOANews минулого тижня відвідав лінію оборони України на кордоні з Білоруссю”, та опублікувала інтерв'ю з українським військовим, який запевнив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована та скупчення військ не спостерігається, втім Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Напередодні Володимир Зеленський також заявив у відеозверненні, що захист кордону з Росією та Білоруссю залишається постійним пріоритетом для України, і українські військові готуються до всіх можливих оборонних сценаріїв: "Хто б і до чого не схиляв Мінськ - це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України й українців".

Ймовірні наслідки візиту Путіна до Білорусі у зведенні за 16 грудня прокоментували й аналітики Інституту вивчення війни (ISW) . Вони припустили, що під час візиту Путін тиснутиме на Лукашенка, щоб разом створити умови для нового наступу на Україну. Водночас аналітики ISW вважають дуже малоймовірним, що Москва зможе залучити Мінськ до прямих бойових дій проти України.