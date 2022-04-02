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У Білому домі заявили, що розв'язана Путіним війна, продовжує впливати на економіку США
Економічний радник Білого дому Джаред Бернстін (Jared Bernstein -англ.) заявив, що війна Росії проти України продовжує бути одним із факторів, які впливають на темпи економічного зростання у США. За словами Бернстіна, у Білому домі надалі стежитимуть, як війна в Україні продовжуватиме впливати на вартість цін на сировинні товари, зокрема продукти харчування та енергію.
Раніше, посилаючись на підвищення цін на пальне у США, відповідальність за яке адміністрація покладає на дії президента Росії Путіна, Джо Байден дозволив здійснити вивільнення значних обсягів нафти з резервів США. Йдеться про 1 мільйон барелів нафти щодня.
Як відзначає видання The Washington Post, американці не сприймають тезу адміністрації, що у підвищенні цін у країні винен Путін.
"Інфляція та ціни на пальне вже були поганими, і важко покласти відповідальність за них на війну, яка не є центральною темою для більшості американців", - пише видання.
ЗМІ також посилається не нещодавнє опитування, яке вказує, що 55% американців називають інфляцію та зростання цін головною проблемою, а вторгнення Росії в Україну такою вважають - 18%.
"Який би запас терплячості американці не мали щодо підвищення цін заради підтримки України, схоже що він не надто великий", - також вказує The Washington Post.
За даними нещодавнього опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері.
У Республіканській партії, яка підтримує суворі санкції проти Росії, заявляють, що у зростанні цін на пальне у США винна політика адміністрації Байдена щодо традиційних джерел енергії. Білий дім відкидає ці звинувачення, але заявляє, що поточна ситуацію не змінює пріоритетів уряду щодо пріоритетного розвитку зеленої енергетики.
"Джо Байден може і надалі намагатися перекласти провину, але американці знають правду. Ціни на пальне зростають з часу, коли Байден розпочав роботу та оголосив війну американській енергетиці", - заявили днями у Національному комітеті Республіканської партії.
Як повідомляв "Голос Америки", на початку березня президент США Джо Байден звертаючись до американців вказав, що запроваджувати Сполученими Штатами Америки заходи спрямовані на те, щоб покарати Росію, позначатимуться і на мешканцях США.
За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".
"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна та автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.
"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США.
Всі новини дня
- Голос Америки
"Маріупольський щоденник: журналістка Надія Сухорукова пише про те, як дивом вижила у крижаному підвалі. Відео
Прокуратура України: журналіста Макса Левіна застрелили військові РФ
Українського фотографа і документаліста Макса Левіна знайшли мертвим на Київщині. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, в Суботу 2-го квітня. Про зникнення фото-журналіста повідомили на його сторінці у соцмережі Facebook більше двох тижнів тому.
"Беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї”.Генпрокурора України
"Загинув професійний фотограф та документаліст Макс Левін.Він зник 13 березня в зоні бойових дій на Київщині. 1 квітня його тіло знайшли неподалік села Гута Межигірська. Мені дуже сумно, я співчуваю його дружині та дітям", - написав Єрмак в Telegram.
Міжнародна громадська організація, яка покликана захищати права людини та свободу слова «Репортери без кордонів» також підтвердила повідомлення про смерть фото-журналіста на своїй сторінці у в Twitter. «Репортери без кордонів» зазначають, що Левіна вбили, як і п’ятьох інших журналістів, від початку неспровокованої війни РФ проти України, 24-го лютого, 2022.
«Полювання на журналістів є воєнним злочином», — заявили у штаб-квартирі «Репортерів без кордонів» в Парижі, додавши, що Левін був «беззбройним і був одягнений у жилетку з написом преса».
На офіційній сторінці Генпрокурори України повідомили, що, за попередніми висновками, - “беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї”.
Максу Левіну було 40-к років, він мав цивільну дружину, був батьком чотирьох дітей і працював з багатьма українськими та міжнародними ЗМІ, включаючи Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske та LB.ua.
Джон Пулман, головний редактор Reuters із візуальних матеріалів, також прокоментувв убивство журналіста: «Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Максима (Макса) Левіна, давнього співробітника Reuters, в Україні».
"Макс відправляв Reuters захоплюючі фотографії та відео з України, починаючи із 2013 року. Його смерть є величезною втратою для світу журналістики. У цей важкий час наші думки з його сім'єю”, - передає коментар Пулмана, британське агентство новин Reuters.
Коментують, загибиль Макса Левіна і його колеги, журналісти:
“Під Києвом знайшли мертвим фотожурналіста Макса Левіна, який зник майже 3 тижні тому. Він документував війну, коли військові дії загострилися. У нього залишилися дружина, батьки та 4 сини. Іще одна страшна трагедія”, - написала у Twitter журналістка видання “Kyiv Independent”, Анастасія Лапатіна.
“Українського фотографа Макса Левіна знайшли мертвим під Києвом, де він документував російські військові злочини. Макс був хоробрим журналістом і хорошим батьком чотирьох дітей. Я не хочу вірити, що він пішов”, - написала у Twitter Катерина Сергацкова, головна редакторка “Заборона медіа”.
«Жахливо. Повідомляють, що наш колега, фотожурналіст Макс Левін був убитий російськими військами під час виконання завдань на півночі від Києва. Я працював з Максом у Східній Україні протягом 2014-2015 років. Він був талановитим і безстрашним. Я не хочу казати RIP, тому що я не можу повірити", - написав у Twitter Олівер Керролл, кореспондент "The Economist”.
Окрім журналістських робіт, Макс Левін також створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.
Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомляла, що за місяць війни в Україні загинуло 12-ро журналістів, іще 10-ро отримали поранення. "Загалом було зафіксовано 148 злочинів, вчинених окупантами проти працівників ЗМІ", - йдеться на сторінці Венедиктової у Facebook. (ред. дані опубліковані до інформації про загибель Макса Левіна)
Загалом, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ)станом на 28 березня, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинуло 1179 мирних українців, іще 1860 зазнали поранень.
Більшість людей загинули від вибухової зброї, - уточнюють в організації. Зокрема, йдеться про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
Сінді Маккейн: "Про що нам зараз потрібно турбуватися - це про безпосередні потреби людей, які в дорозі". Відео
Вашингтон перетинає "червону лінію" Макрона - експерти про підготовку США передачі Україні радянських танків
США стануть посередниками під час передання танків радянського виробництва з країн Євросоюзу Україні. "Радіо Свобода" подає матеріал The New York Times відповідного змісту. Співрозмовник американської газети у Білому домі, повідомив, що Вашингтон вирішив виконати таку роль після запиту президента України Володимира Зеленського.
За даними джерел, постачання танків, якими вміють керувати українські військові, розпочнуться найближчим часом. Скільки одиниць техніки буде передано і з яких країн, не уточнюється. Озброєння дозволить українським військовим завдавати ударів по російських обʼєктах на Донбасі, зазначає The New York Times.
Американська газета також вказує на зміну тлумачення терміну "оборонні озброєння" з плином війни.
Раніше президент Франції Емануель Макрон висловлювався проти поставок до України танків та бойових літаків, і заявив, що це могло би зробити НАТО учасником війни в Україні.
"Передачею вироблених в СРСР танків, адміністрація Байдена чітко дає зрозуміти, що вона думаю про "червону лінію" Макрона", - твітує сьогодні аналітикиня каналу CNN Біанна Голодрига.
CNN також повідомляє про схвалення Німеччиною передачі Україні 56 бойових танків радянського виробництва. Як повідомляється, йдеться про танки, які належали НДР і пізніше було продані Швеції, а пізніше перепродані Чехії, яка і доставить їх до України.
"[...]важливий момент: перша відкрита передача іноземної броні Україні. Рушиться ще одне табу", - твітував редактор видання The Economist з питань безпеки Шашанк Джоші.
Міністр закордонних справ Росії Лавров заявляв, що західні поставки зброї до України стануть цілями російських військових.
У США відзначали, що Росія не завдає ударів по поставках зброї до України.
Раніше Зеленський вчергове заявив, що Україні потрібні озброєння включно з танками.
Перебуваючи із візитом у Києві, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що хоче переконатися, що Україна має "все, що потрібно, щоб виграти цю війну".
"Тому що якщо ви виграєте – весь світ виграє", – сказала Роберта Мецола.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times, CNN.
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