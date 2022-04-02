У Білому домі заявили, що розв'язана Путіним війна, продовжує впливати на економіку США

Економічний радник Білого дому Джаред Бернстін (Jared Bernstein -англ.) заявив, що війна Росії проти України продовжує бути одним із факторів, які впливають на темпи економічного зростання у США. За словами Бернстіна, у Білому домі надалі стежитимуть, як війна в Україні продовжуватиме впливати на вартість цін на сировинні товари, зокрема продукти харчування та енергію.

Раніше, посилаючись на підвищення цін на пальне у США, відповідальність за яке адміністрація покладає на дії президента Росії Путіна, Джо Байден дозволив здійснити вивільнення значних обсягів нафти з резервів США. Йдеться про 1 мільйон барелів нафти щодня.

Як відзначає видання The Washington Post, американці не сприймають тезу адміністрації, що у підвищенні цін у країні винен Путін.

"Інфляція та ціни на пальне вже були поганими, і важко покласти відповідальність за них на війну, яка не є центральною темою для більшості американців", - пише видання.

ЗМІ також посилається не нещодавнє опитування, яке вказує, що 55% американців називають інфляцію та зростання цін головною проблемою, а вторгнення Росії в Україну такою вважають - 18%.

"Який би запас терплячості американці не мали щодо підвищення цін заради підтримки України, схоже що він не надто великий", - також вказує The Washington Post.

За даними нещодавнього опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері.

У Республіканській партії, яка підтримує суворі санкції проти Росії, заявляють, що у зростанні цін на пальне у США винна політика адміністрації Байдена щодо традиційних джерел енергії. Білий дім відкидає ці звинувачення, але заявляє, що поточна ситуацію не змінює пріоритетів уряду щодо пріоритетного розвитку зеленої енергетики.

"Джо Байден може і надалі намагатися перекласти провину, але американці знають правду. Ціни на пальне зростають з часу, коли Байден розпочав роботу та оголосив війну американській енергетиці", - заявили днями у Національному комітеті Республіканської партії.

Як повідомляв "Голос Америки", на початку березня президент США Джо Байден звертаючись до американців вказав, що запроваджувати Сполученими Штатами Америки заходи спрямовані на те, щоб покарати Росію, позначатимуться і на мешканцях США.

За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".

"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна та автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.

"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США.