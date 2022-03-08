У розвідці США озвучили свою оцінку російських втрат, вважають, що Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні

Керівники розвідувальної спільноти США заявили у вівторок, що Володимир Путін може розпочати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.

За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра [...] на сьогоднішній день кількість загиблих під час вторгнення в Україну російських військовослужбовців могла становити від 2000 до 4000

«Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України», – сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях Комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз.

За словами Хейнс, за такої високої напруженості завжди існує ймовірність «ненавмисної ескалації». Вона констатувала, що аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.

«Ми також не спостерігали змін позиції (Москви в) ядерній (сфері)… що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості», – сказала Хейнс.

«Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення», – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.

Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками, на сьогоднішній день кількість загиблих під час вторгнення в Україну російських військовослужбовців могла становити від 2000 до 4000.

Раніше, спілкуючись із ТАСС (матеріал було опубліковано 4-го березня - прим. ГА), заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявляла про загибель понад 6000 росіян з часу початку війни Росії проти України.

Як повідомляє Генеральний Штаб ЗС України, станом на 7 березня включно загальні бойові втрати противника орієнтовно склали понад 12 000 осіб особового складу.

Деякі аналітики також вказують, що Путін імовірно піде на ескалацію.

"Загнаний у політичний, військовий, дипломатичний кут, Путін стає більш небезпечним. Він не має вибору окрім здійснення ескалації, включно з використанням зброї про яку страшно і думати. Захід має знайти спосіб, яким Путін може врятувати себе, щоб тим самим врятувати Європу[...]?", - твітує експертка Лорі Гарретт.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", NPR.