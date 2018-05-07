Брежнєв 2018! - західні оглядачі про інавгурацію Путіна

Західні оглядачі на оминули увагою інавгурацію Путіна, яка відбулася після хвилі затримань у Росїі учасників мітингів проти Путіна під гаслами "Він нам не цар".

Як відомо, 7-го травня відбулася інавгурація на четвертий президентський термін Володимира Путіна.

"Путін офіційно оголосив себе Брежнєвим 1975-го року", - твітує про події у Москві Яків Фейґін з Harvard Ash Center.

​"Чесно кажучи, відчутна частина російських виборців саме цього і хоче. Але це означає, що за декілька років вони захочуть чогось іншого. Є щось чудове у тому, що сучасна версія Брежнєва з усіх сил намагається добитись аналогу "політики розрядки" із сучасною версією Ніксона (мається на увазі президент США Трамп - прим. ГА), але неспроможна, бо світ змінився", - твітує про порядок денний нового президентського терміну Путіна Фейґін.

"Путін присягнув "служити народу", але він живе, як цар та підточує права та свободи народу Росії. Насправді, лише обмежене коло багатих приспішників виграють від його коронації", - твітує свій прогноз нового президентського терміну Путіна Гі Вергофстадт, колишній прем'єр-міністр Бельгії.

"У ході інавгураційної промови Володимир Путін заявив, що хоче створити "Росію для росіян". Як кажуть в анекдоті, перелік росіян нададуть пізніше", - твітує сьогодні репортер британських видань Олівер Карролл.

Загалом інавгурація "вразила" коментаторів буденністю та застійним характером.

Британський канал Sky News для зручності глядачів навіть видав в Інтернеті пришвидшене відео підходу Путіна до інавгурації, якщо здається бракує лише музичного мотиву із "Шоу Бенні Гіла".

Інші наклали під мовчазну проходку Путіна трек американців Bee Gees, Staying Alive.

"Нове сходження президента Путіна після останніх виборів схоже на дуже веселу подію", - коментує настрій на обличчях присутніх на інавгурації колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

На інавгурації були відсутні світові лідери. У цій ситуації в якості високоповажного представника Заходу на події фігурував колишній канцлер Німеччини та багаторічний лобіст "Газпрому", Ґергард Шредер.

Оглядачі не пожаліли для нього "лестощів".

"Німецький зрадник, колишній канцлер Шредер на самій видноті на інавгурації Путіна після нечесних виборів", - твітує поборник санкцій щодо Росії за порушення прав людини, Білл Браудер.

"Неймовірно і страшно обурює. Після складання присяги, Путін потиснув руки російського патріарха, а потому - германа Шредера. Він тепер ключовий елемент в диктатурі. Може час його виключити з німецької Соціал-демократичної партії?", - твітує гарвардський дослідник Яша Монк.

Коментатори інавгурації не оминули увагою і президента США Дональда Трампа.

"Не поздоровляй його!", - кричить у твіті очевидно призначеному президенту США, ведучий критичного до Трампа телевізійного каналу CNN Джейк Теппер.

Твіт вже набрав понад 12 000 лайків.

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