Путін дозволив визнавати "іноземними агентами" користувачів соцмереж, що репостять закордонні медіа

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про розширення списку ЗМІ, які можуть бути визнані "іноземними агентами". Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Закон передбачає, що "іноземними агентами" можуть бути визнані фізичні особи, які поширюють матеріали засобів інформації, визнаних "іноземними агентами", або беруть участь в їхньому створенні, а також отримують гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, що фінансуються з іноземних джерел. Таке формулювання дозволяє припустити, що закон може бути застосований, наприклад, до людей, які в соціальних мережах репостять повідомлення ЗМІ, визнаних "іноземними агентами".

Вести реєстр іноземних ЗМІ, що виконують роль "іноземного агента", доручили міністерству юстиції, яке погоджує свої дії з міністерством закордонних справ Росії.

1 грудня США висловили стурбованість поправками до російського законодавства, згідно з якими "іноземними агентами" можуть бути визнані фізичні особи. Речниця Держдепартаменту Морґан Ортаґус написала в Твіттері, що схвалені російським парламентом поправки можуть бути використані "для придушення незалежних голосів".

Раніше 10 міжнародних журналістських і правозахисних організацій, серед яких Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортери без кордонів" і Комітет захисту журналістів, закликали владу Росії відмовитися від поправок до закону про "ЗМІ – іноземних агентів". Відкритий лист Володимирові Путіну з закликом не підписувати законопроєкт надіслали представники російської інтелігенції.

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