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Путін дозволив визнавати "іноземними агентами" користувачів соцмереж, що репостять закордонні медіа

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон про розширення списку ЗМІ, які можуть бути визнані "іноземними агентами". Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Закон передбачає, що "іноземними агентами" можуть бути визнані фізичні особи, які поширюють матеріали засобів інформації, визнаних "іноземними агентами", або беруть участь в їхньому створенні, а також отримують гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, що фінансуються з іноземних джерел. Таке формулювання дозволяє припустити, що закон може бути застосований, наприклад, до людей, які в соціальних мережах репостять повідомлення ЗМІ, визнаних "іноземними агентами".

Вести реєстр іноземних ЗМІ, що виконують роль "іноземного агента", доручили міністерству юстиції, яке погоджує свої дії з міністерством закордонних справ Росії.

1 грудня США висловили стурбованість поправками до російського законодавства, згідно з якими "іноземними агентами" можуть бути визнані фізичні особи. Речниця Держдепартаменту Морґан Ортаґус написала в Твіттері, що схвалені російським парламентом поправки можуть бути використані "для придушення незалежних голосів".

Раніше 10 міжнародних журналістських і правозахисних організацій, серед яких Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортери без кордонів" і Комітет захисту журналістів, закликали владу Росії відмовитися від поправок до закону про "ЗМІ – іноземних агентів". Відкритий лист Володимирові Путіну з закликом не підписувати законопроєкт надіслали представники російської інтелігенції.

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Чому Трамп відмовився, щоб його представляв юрист на наступному етапі розслідування щодо імпічменту. Відео

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