Путін назвав Трампа "талановитим", а лібералізм – "застарілим" – Financial Times

Президент Росії Володимир Путін позитивно оцінив зростання націоналістичних і популістських рухів у Європі і Америці, заявивши, що ідея лібералізму себе вичерпала. Путін заявив про це в інтерв'ю британській газеті Financial Times, яке було опубліковано на сайті видання у четвер.

Путін має зустрітись із президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 в Японії у п'ятницю.

В інтерв'ю FT російський президент заявив, що «ліберальна ідея вичерпала себе», бо громадськість у багатьох країнах тепер налаштована проти імміграції, відкритих кордонів та мультикультуралізму. Як зазначає британське видання, ці ідеї Путіна перегукуються з політикою, яку проводить сьогодні багато світових лідерів, починаючи з Дональда Трампа в США і закінчуючи Віктором Орбаном в Угорщині та Маттео Сальвіні в Італії.

Я думаю, що він талановита особа. Він дуже добре знає, чого від нього очікують його виборці

«Просто вони [ліберали] не можуть диктувати нікому і нічого, що вони намагаються робити в останні десятиліття», - говорить Путін.

Він назвав рішення канцлера Німеччини Ангели Меркель про прийом більше 1 мільйона біженців «кардинальною помилкою».

При цьому Путін схвалив спроби президента Трампа зупинити потік нелегальних мігрантів та контрабанди наркотиків із Мексики.

«Ця ліберальна ідея передбачає, що взагалі нічого не треба робити. Вбивай, грабуй, ґвалтуй - тобі нічого, бо ти мігрант, треба захищати твої права», - говорить Путін.

Путін наполягає: «Порушив - отримай покарання за це. Тому сама ця ідея [лібералізму] себе вичерпала і вона вступила в суперечність із інтересами більшості населення».

Президент Росії також назвав Дональда Трампа "талановитим".

"Пан Трамп не є кар'єрним політиком. У нього виразний світогляд та бачення національних інтересів США. Я не сприймаю чимало його методів, коли доходить до вирішення проблем. Але знаєте, що я думаю? Я думаю, що він талановита особа. Він дуже добре знає, чого від нього очікують його виборці", - відзначив Путін.

Інтер'ю Путіна із цікавістю зустріли деякі консервативні західні оглядачі.

"Путін добре приклався по лібералах світу. Вони не захочуть його чути, але він робить кілька важливих ремарок щодо панування популізму на політичній арені", - твітує відомий телевізійний ведучий Пірс Морґан.

Лідери західного світу регулярно звинувачують Путіна у таємній підтримці популістських рухів і втручанні у політичні процеси в усьому світі.

Наприклад, Росію звинувачували у втручанні в президентські вибори 2016 року в США, у референдум про вихід Британії з Євросоюзу, та у втручанні в недавні вибори в Європарламент.

Путін в інтерв'ю FT в черговий раз категорично відкинув ці звинувачення, включно з висновками незалежного прокурора США Роберта Мюллера щодо систематичного втручання Росії у вибори президент у США у 2016-му році. Російський президент назвав факти, наведені в звіті Мюллера, «міфічним втручанням».

Торкнувшись теми торгової війни між США і Китаєм, та зростання напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном, Путін назвав ситуацію, що склалася, «вибухонебезпечною». Проблема, на його думку, полягає в «односторонньому» підході США та відсутності правил, які визначають сьогоднішній світопорядок.

Путін висловив заклопотаність у зв'язку з загрозою відновлення гонки ядерних озброєнь між США і Росією.

«Було погано, що була "холодна війна", це правда, - але були хоча б якісь правила, яких всі учасники міжнародного спілкування так чи інакше дотримувалися або намагалися дотримуватися. Зараз, схоже, правил взагалі не існує», - говорить Путін.

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