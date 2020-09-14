Москва проти втрати Лукашенком посади в результаті протестів, але підтримує передачу влади пізніше - джерела видання Bloomberg

Офіційна Москва не може сприйняти приходу опозиції до влади через вуличні протести, але буде заохочувати мирну передачу влади. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на наближені до Кремля Джерела.

Як відомо, у понеділок у Сочі відбулася зустріч між Олександром Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним. За повідомленнями російських ЗМІ, Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит у півтора мільярда доларів.

Як написали напередодні у Bloomberg, Путін сповнений рішучості недопустити повалення Лукашенка.

"Хоча Москва не довіряє Лукашенку, вона не може прийняти прихід опозиції до влади шляхом вуличних демонстрацій і буде підтримувати його водночас заохочуючи кроки до передачі влади пізніше, заявили джерела, які просили не ідентифікувати їх щодо коментарів з приводу внутрішньої політики", - пишуть у Bloomberg.

У понеділок, коментуючи зустріч Путіна та Лукашенка у Сочі, численні оглядачі, журналісти ділились онлайн власними інтерпретаціями мови тіла двох лідерів. Оглядачі вказували на буцімто нецікавість та нудьгу Путіна, піт Лукашенка та ін.

"Лукашенку конче необхідна допомога Путіна. Вони обоє знають про це", - твітував Ян Бреммер, відомий американський політолог.



"Сьогодні у Сочі гордість відкинуто подалі і Лукашенко каже Путіну: “Ці події показали, що ми маємо бути ближчі до нашого страшого брата” , - твітує голова московської редакції видання Financial Times Генрі Фой.

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